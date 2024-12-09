Всего 3 метра в высоту: как выглядит самая дорогая новогодняя елка в мире

Высота необычного дерева составляет 10 футов (около 3 метров), а его вес превышает 60 килограммов.

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Как выглядит самая дорогая елка в мире / Фото: NF/newsX

Вы узнаете:

Новогодняя елка сделана из чистого золота

Сколько стоит самая дорогая елка в мире

Мюнхенская компания Pro Aurum удивила весь мир, представив новогоднюю елку, полностью выполненную из чистого золота. Стоимость экстравагантного украшения оценивается в 5,5 миллиона долларов.

Главред узнал, что высота необычного дерева составляет 10 футов (около 3 метров), а его вес превышает 60 килограммов, сообщает издание The Sun.

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Конструкция состоит из 2024 золотых монет Венской филармонии, а вершину венчает уникальная монета из 24-каратного золота.

Самая дорогая елка в мире / Фото: NF/newsX

"Золотая новогодняя елка впечатляющим образом иллюстрирует вечное значение драгоценного металла", — отметил представитель компании Бенджамин Сумма.

Елка была создана как символ непреходящей ценности золота, а не как товар для продажи. Pro Aurum подчеркнули, что ее основная цель — привлечь внимание к уникальной роли драгоценного металла в мировой культуре и экономике.

Такая елка стала настоящим шедевром искусства и роскоши, напоминая о блеске и красоте новогодних праздников.

Ранее мы писали, что семья приобрела срубленное дерево на ферме, не обратив внимания на детали. За две недели из одного из наростов, похожих на грецкий орех, вылупились сотни богомолов, которые начали ползать по дому

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