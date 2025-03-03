"Я хотела уйти от мужа из-за его перепадов настроения": как удалось спасти брак

После 20 лет совместной жизни англичанка Люси Брейзиер попросила у своего мужа Стива развод, но он узнал причину своего непредсказуемого поведения.

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Люси Брейзиер с мужем Стивом / коллаж: Главред, фото: Еxpress.co.uk со ссылкой на SUPPLIED

Вы узнаете:

История отношений пары

Симптомы Стива

Как удалось спасти брак

Люси Брейзиер всегда боролась с перепадами настроения и непредсказуемым поведением своего мужа Стива, но к январю 2022 года, после 20 лет брака, она поняла, что больше не может это терпеть. Об этом пишет Еxpress.

"Это было особенно тяжело в то Рождество. Он был особенно подавлен, у него был внезапный подъем, а затем внезапный спад. Я подумала: "Вот оно. Я больше так не могу", - говорит женщина. видео дня

"Стив со мной согласился. "Я все перепробовал", - сказал он. "Я все уже перепробывал... но я все еще ненавижу себя. Я не буду винить тебя, если ты захочешь уйти от меня. Я не хочу, чтобы ты тратила больше времени в этом браке", - передает слова мужа Люси.

Однако это решение не положило конец их отношениям, а ознаменовало новое начало.

"Но как только мы очень спокойно поговорили, я подумала: "Этого не может быть. Мы не можем сдаться, не попытавшись в последний раз", - говорит Люси.

Она рассказала подруге о своих планах на развод, и та порекомендовала книгу под названием "Влияние СДВГ на брак" (СДВГ - Синдром дефицита внимания и гиперактивности, - Главред.). Она отправила Люси копию, Стив прочитал ее, а затем заявил: "Именно так я себя и чувствую".

Его психическое здоровье было настолько шатким, что, столкнувшись с двухлетним ожиданием направления от NHS (NHS - Национальная служба здравоохранения Англии, - Главред.), он заплатил за частную консультацию. Через неделю после приема психиатр оценил вероятность СДВГ у Стива в 98%. По словам Люси, этот день был "знаменательным".

"Для меня было огромным облегчением узнать диагноз. Это было именно то, чего мы ждали", - говорит она.

Это также дало ей проблеск надежды, что их брак может сохраниться: "Мы оба были в полном восторге. "Ты получишь лекарства, и это будет совершенно новый ты!" Мы шутили об этом, но это было очень, очень волнительно".

Затем психиатр NHS не только подтвердил диагноз СДВГ у Стива, но и диагностировал РАС (расстройство аутистического спектра), добавив, что аутичные люди нередко страдают от СДВГ.

Для Люси эти диагнозы стали откровением, которое спасло их брак.

"С РАС я почувствовала это облегчение", - говорит Люси. "Это имело смысл. Но Стив резко поник, потому что вокруг аутизма большая стигма". Ему потребовалось несколько месяцев, чтобы принять свою новую реальность.

Люси и Стив познакомились через общего друга в 2002 году.

"По иронии судьбы, некоторые из вещей, которые привлекали меня в нем, были симптомами СДВГ", - говорит она. "Он был очень импульсивным, и это было волнительно. Он очень умный, очень забавный и полный любопытства".

Она рано узнала о его борьбе с депрессией. "Я очень нервничала из-за этого", - говорит она. "Но его любовь ко мне казалась очень реальной, надежной и безопасной".

Пара уехала из Лондона в Дорсет девятнадцать лет назад, чтобы воспитывать своих троих детей: Раффа, которому сейчас 20 лет, Хеби (17 лет), и Джесси (15 лет). Но разочарование Люси в Стиве неуклонно накапливалось с годами.

"Действительно важным было то, что он боролся с депрессией и переменами настроения с тех пор, как я его знала". Стив приписывал свою депрессию детской травме. "Долгое время я чувствовала себя расстроенной и злой, хотя это было больше повседневной, чем серьезной проблемой", - говорит Люси.

"Каждый день мы спорили. Недовольство накапливалось из-за мелочей, например, не те носки в не том ящике, и он не мог собраться, потому что не мог найти свои носки. Из-за этого был конфликт, и мы не разговаривали друг с другом пару дней, потому что я считала это нелепым", - говорит Люси.

За эти годы, чтобы справиться со своей депрессией, Стив пробовал когнитивно-поведенческую терапию, антидепрессанты, психотерапию и групповую терапию. Он отказался от алкоголя, занялся йогой, исключил молочные продукты и обработанное мясо.

"Я чувствовала себя истощенной", - признается Люси. "И большая часть этого разговора была: "Может, это я?" Я должна быть честна относительно своего нетерпения, разочарования и гнева. Возможно, кто-то другой проявил бы больше понимания в нужные моменты".

Январь был переломным моментом, потому что Рождество всегда было испытанием для Стива, а значит, и для Люси.

"Он боролся с некоторыми семейными событиями, они были триггерами. Он попадал в ситуации, в которых не знал, как ориентироваться, он чувствовал себя неспособным оценить настроение или реакцию кого-то, и на Рождество таких было много", - говорит женщина.

По ее словам, Рождество сейчас намного лучше. Раньше ее муж все скрывал, но теперь они открыто говорят о том, как муж себя чувствует.

"Лекарство от СДВГ действительно помогает, но оно не решает все", - говорит она. "И нет волшебной таблетки от аутизма. Это то, с чем ему приходится справляться. Жизнь может быть для него тяжелой работой. Но мы очень честны друг с другом. И теперь я реагирую на вещи по-другому".

"Раньше мы думали, что были честны, но, по-моему, мы оба говорили о том, что чувствовали, и не слушали друг друга. Теперь это больше похоже на разговор", - говорит женщина.

Теперь Люси и Стив смотрят вместе в общее будущее.

"Правда в том, что я не знаю, что с нами будет. Но у меня нет абсолютно никакого желания, чтобы мы расставались. И мы нашли способ двигаться вперед. Мы так хорошо справились. Мы много работали, и мы все еще вместе, и мы действительно гордимся этим", - признается Люси.

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