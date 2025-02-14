Как на самом деле изготавливают деревянные ложки: люди удивлены таким методом

Интересное из материала:
- Из чего изготавливают деревянные ложки
- Почему ложки не сушат в специальных сушилках, а просто на улице
Процесс производства одноразовых деревянных ложек недавно появился в Сети, и этого достаточно, чтобы люди навсегда от них отказались.
Блогер Ванда Мисс ДжоКвин в TikTok поделилась видео, в котором раскрыла процесс производства, который побудил ее выбирать пластиковые ложки вместо одноразовых деревянных, передает издание Mirror.
Как изготавливают одноразовые деревянные ложки
Известно, что процесс изготовления ложек отличается в разных странах, но люди были ошеломлены различиями. В одном видео целые бревна сначала варят, чтобы стерилизовать их, а затем разрезают на более мелкие части и шлифуют, чтобы удалить кору.
Работники фабрики затем подают бревна в машину, которая нарезает их на тонкие стружки. Эта стружка раскатывается и штампуется в форму ложки на другой большой машине.
"Конвейерная лента затем транспортирует только что сформированные ложки в большую сушилку для сушки и удаления остатков влаги из древесины. Наконец их полируют, чтобы удалить остатки древесной стружки, что делает их безопасными для потребления, и придают окончательную форму", - рассказала блогер.
Способ изготовления деревянных ложек не является универсальным и значительно отличается во всем мире. В некоторых местах большие машины доминируют в каждой части производства, но в других это практическая работа.
На видео сравниваются различные методы: начиная с того момента, когда бревна могут обойти стерилизацию, это не всегда делается, а бревна вместо этого распиливаются пилами вручную, а затем работники ловко сдирают кору вручную.
Смотрите видео о том, как изготавливают деревянные ложки:
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Несмотря на то, что машины обрабатывают резку и штамповку, на кадрах показано, как работники обрабатывают древесину голыми руками, в отличие от других методов, показанных в различных роликах.
"Вместо использования сушилки, эти только что вырезанные ложки выносятся на улицу, чтобы погреться и высохнуть под солнцем. Работники стоят на коленях на больших простынях, раскладывая ложки, даже переступая через них без обуви, когда несут их обратно в помещение", - говорится в материале.
Последний штрих наносит полировальная машина, прежде чем ложки возвращаются на листы для упаковки. Этот неортодоксальный подход вызвал большой резонанс в Интернете.
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