Яркая головоломка по картинке: найдите пять отличий за 15 секунд

Головоломки — это идеальный способ научить свой ум быстро отвечать на вопросы или обнаруживать скрытые детали. И чем больше вы их разгадываете, тем легче вам будет это делать.
Очередную тренировку для мозга можно провести прямо сейчас. Внимательно посмотрите на картинку, на которой изображен бегун в лесу. Необходимо найти пять отличий между двумя похожими изображениями.
Отличия между картинками почти незаметны, хотя некоторые из них могут привлечь внимание быстрее, чем другие.
Вы определенно сможете их заметить, если присмотритесь достаточно внимательно. Мастера головоломок справляются с задачей за 15 секунд.
Проверить правильные ответы можно ниже:
Ранее Главред предлагал найти на картинке два послания в розовом конверте - спрятаны среди горы одежды.
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