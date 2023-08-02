За 2 минуты: женщина показала, как убрать радужные разводы на нержавейке

Бывает, что дно новой или уже старой кастрюли или сковороди из нержавеющей покрывается неприятным радужным оттенком. Пользовательница TikTok Стефани Бут знает очень простой способ избавиться от радужных бликов.
Решение этой проблемы, возможно, уже лежит у вас в шкафу. Женщина начала с демонстрации своей собственной кастрюли из нержавеющей стали с ужасным радужным дном.
Радужный оттенок, объясняет Бут, на самом деле является тепловым оттенком, который возникает из-за того, что тепло наших духовок и плит соединяется с минералами в пище.
Затем она достает священный грааль чистки: бутылку уксуса промышленного размера. Бут объясняет, что все, что нужно, - это немного уксуса нанести на дно кастрюли.
"Вы можете волшебным образом удалить этот окисленный слой с помощью небольшого количества старого доброго дистиллированного уксуса", - пишет Бут в подписи к видео.
"Кислота, содержащаяся в уксусе, быстро восстановит блеск нержавеющей стали", - поделилась Стафани.
Смотрите видео о том, как убрать радужные разводы на нержавейке
@stephanieboothhome If you’ve used stainless steel cookware, you’re familiar with the rainbow bottom (AKA heat tints.) It’s created from heat and minerals in our foods. Not to worry. It’s purely a cosmetic thing. You can magically remove this oxidized layer with a small splash of good old-fashioned distilled vinegar. The acid in the vinegar quickly restores that stainless steel shine. Simply put some vinegar in your pan, swirl it around, rinse and dry. Boom, like new! #cleaninghacks#tiptok#cleantok#cleaningadvice♬ Sex and the City (Main Theme) - TV Sounds Unlimited
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