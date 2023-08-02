За 2 минуты: женщина показала, как убрать радужные разводы на нержавейке

Решение этой проблемы, возможно, уже лежит у вас в шкафу.

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Как убрать радужные разводы на нержавейке / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Бывает, что дно новой или уже старой кастрюли или сковороди из нержавеющей покрывается неприятным радужным оттенком. Пользовательница TikTok Стефани Бут знает очень простой способ избавиться от радужных бликов.

Решение этой проблемы, возможно, уже лежит у вас в шкафу. Женщина начала с демонстрации своей собственной кастрюли из нержавеющей стали с ужасным радужным дном.

Радужный оттенок, объясняет Бут, на самом деле является тепловым оттенком, который возникает из-за того, что тепло наших духовок и плит соединяется с минералами в пище.

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Затем она достает священный грааль чистки: бутылку уксуса промышленного размера. Бут объясняет, что все, что нужно, - это немного уксуса нанести на дно кастрюли.

"Вы можете волшебным образом удалить этот окисленный слой с помощью небольшого количества старого доброго дистиллированного уксуса", - пишет Бут в подписи к видео.

Женщина раскрыла секрет, как убрать радужные разводы со дна кастрюли / скриншот с видео

"Кислота, содержащаяся в уксусе, быстро восстановит блеск нержавеющей стали", - поделилась Стафани.

Смотрите видео о том, как убрать радужные разводы на нержавейке

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