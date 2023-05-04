Женщина купила в супермаркете банку бобов, но ее ждал неприятный сюрприз

Представителям магазина пришло оправдываться перед покупательницей.

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Женщина обнаружила "сюрприз" в банке с бобами / Фото: UGC

Женщина купила в британском супермаркете бобы, но сильно удивилась, открыв банку дома. По ее словам, она обнаружила в ней "мертвую змею".

26-летняя жительница города Порт в округе Рондда Кайнон Таф, Южный Уэльс, рассказала, что купила банку печеных бобов высшего качества, когда, открыв крышку, "чуть не отпрыгнула назад", пишет Mirror.

Взглянув на загадочное содержимое внутри, она увидела "что-то серо-черное с характерными отметинами", плавающее в соусе.

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"Так... это змея в моих бобах?", - подписала она снимок, который опубликовала в Twitter.

Ее публикация стала вирусной в Сети - ее твит просмотрели более миллиона раз.

"Я физически не могла заставить себя дотронуться до него. Тогда я ткнула в него вилкой, и все сразу зашевелилось, после чего я больше не стала смотреть. Тогда я завернула его и отнесла в Aldi (название супермаркета -ред.), чтобы пожаловаться, и они подарили мне две бутылки вина в качестве жеста доброй воли", - сообщила женщина.

Напомним, ранее Главред рассказывал, что подросток, объявленный мертвым, начал двигаться, когда его убитая горем семья прощалась с ним. 16-летний Сэмми Берко из Техаса преодолел скалодром в своем местном спортзале, добравшись до вершины, но внезапно потерял сознание. Мальчика на веревке спустили вниз и в течение двух часов пытались спасти. В результате его признали мертвым.

Также мы рассказывали о том, что женщина намеренно травила своего мужа. Она время от времени подливала ему в чай средства для очистки канализации. В результате у него появилась язва желудка, гастрит и эзофагит. Мужчина поймал жену благодаря камерам, которые он установил на кухне.

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