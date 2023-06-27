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Женщина не пустила на свадьбу сестру, которая назвала имена ее детей "нелепыми"

Сергей Кущ
27 июня 2023, 12:56 обновлено 27 июня, 12:56
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Сестры поссорились из-за странных детских имен.
Женщина не пустила на свадьбу сестру, которая назвала имена ее детей "нелепыми"
Женщина не пустила на свадьбу сестру, которая назвала имена ее детей "нелепыми" / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Женщину оскорбили прямые замечания своей сестры по поводу ее нетрадиционного выбора имен для будущих детей.

Анонимная женщина поделилась, что ее приглашение на свадьбу сестры было отозвано после того, как она проговорилась, что считает имена нерожденных близнецов сестры "нелепыми", пишет Express.

Будущая тетя не могла поверить, когда ее сестра решила назвать своих сыновей-близнецов в честь двух университетов Лиги плюща.

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Она - бывшая студентка Йельского университета, скоро выйдет замуж за нейрохирурга , который окончил медицинскую школу в Стэнфорде.

"Кэти и Дэниел недавно написали, что Кэти беременна мальчиками-близнецами, и их имена будут Стэнфорд и Йель", - поделилась недовольная женщина

Женщина в частном порядке написала своей сестре откровенное сообщение, что имена "нелепые".

"Я прокомментировала "Поздравляю", но позже написала ей, чтобы сказать, что это неправильно - давать мальчикам нелепые имена, которые будут оказывать на них огромное давление, чтобы они преуспевали с самого раннего возраста", - написала она.

"Я также спросила ее о том, что произойдет, если один из них или оба окажутся не такими успешными/идеальными, как она надеялась", - призналась женщина.

Однако этот честное признание не был хорошо воспринят сестрой женщины, которая ответила, что комментарии ее сестры были необоснованными.

"Я не спрашивала мнения, особенно у такой, как ты. Считай, что тебя не пригласили на нашу свадьбу, пока ты искренне не извинишься", - говорилось в ответе.

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