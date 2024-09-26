Женщина придумала необычное имя для своего ребенка, но люди её не поняли

Некоторые люди думают, что ребенок назван в честь печенья.

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Необычное имя для ребенка / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы никогда не сможете угодить всем, когда речь идет об имени, которое вы выбираете для своего ребенка, особенно если вы остановите свой выбор на более необычном имени. Одна молодая мама узнала об этом на собственном опыте после того, как объявила миру имя своей дочери, пишет Mirror.

После рождения второй дочери бизнесвумен и звезда YouTube Имоджен Хортон поделилась необычным именем своего ребенка со своими подписчиками в социальных сетях, объяснив, что придумала его сама, взяв из различных личных значений.

В видео в TikTok, на котором запечатлен ребенок Ориавелла Лайлак Хортон, мать подробно рассказала, что на самом деле означает каждая часть "маленького вымышленного имени".

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"Ори: означает "мой свет". Через пять дней после потери моего дяди Рэя я узнала, что беременна, наша девочка была таким светом в темное время суток", - сказала инфлюенсер Имоджен.

Она продолжила вспоминать, как после печальной смерти Рэя они повсюду находили белые перья, что напомнило им о "великолепных ярко-белых волосах" Рэя и его любви к птицам, и поэтому они захотели дать имя, которое бы это отражало.

Переходя к следующей части имени дочери, Имоджен добавила, что "Велла" означает красоту, кивнув на "прекрасное" свидание на берегу моря, которое они с партнером Спенсером провели тем утром, когда сообщили людям, что ждут второго ребенка.

К сожалению, из-за субтитров в клипе у многих людей сложилось впечатление, что ребенка назвали в честь одного из видов печенья. Один озадаченный человек прокомментировал: "Это то, что написано в субтитрах? Орео Белла Лайла Хортон?" .

Другой пользователь написал: "Я думал, что вы назвали свою дочь в честь печенья!".

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