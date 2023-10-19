Эксперты назвали "гламурное" имя для девочки, которое станет популярным в 2024 году

Каждый год составляется список самых популярных имен для детей, которые использовали родители, и многие из этих имен возвращаются в моду из года в год.

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Эксперты назвали "гламурное" имя для девочки / Коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Поиск идеального имени для ребенка – одно из самых сложных решений, которое родители должны принять до рождения ребенка. Есть бесчисленное множество вещей, которые следует учитывать, в том числе, хотят ли они назвать ребенка в честь члена семьи или черпать вдохновение из чего-то еще.

Как пишет Mirror, каждый год составляется список самых популярных имен для детей, которые использовали родители, и многие из этих имен возвращаются в моду из года в год. Эксперты по именам детей могут даже предсказать, что будет популярно в следующем году, а создатель Nameberry Памела Редмонд ожидает, что в 2024 году появится одно особенно гламурное имя.

Речь идет об имени Эстель, которое Памела описывает как "тихое и роскошное". Эстель – это имя девочки от латинского слова stella, что означает звезда. По словам Памелы, в 2024 году популярность Эстель, вероятно, возрастет, поскольку это имя "источает гламур и изысканность" и кажется "легким и шикарным".

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Среди других гламурных имен, упомянутых Памелой, были Арчи, Конрад, Селия, Гайя, Харви, Мейбл, Магнус, Петра, Талия, Тея и Виола.

Предсказывая имена, которые также будут популярны в 2024 году, Памела также назвала следующие: Артемида, Клео, Лотос, Эдем, Харлоу, Хейзел, Джейд, Джун, Роза, Уиллоу и Кармен.

Напомним, ранее женщина назвала дочь в честь своей любимой закуски. Вся Сеть вздрогнула после того, как услышала это имя. Она записала видео с сияющими от счастья глазами и гордо заявила, что у ее дочери будет имя Пикл.

Также сообщалось, что женщина решила назвать свою маленькую дочь в честь известного растения. Новоиспеченная мамочка очень возмутила свою родственницу, когда рассказала ей, как хочет назвать свою доченьку. После этого родственница заявила женщине, что это имя "очень ужасное и позорное". Вместо этого женщина заявила, что имя не было "каким-то сумасшедшим", это просто "древнее название растения".

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