Женщина сделала стиральный порошок из каштанов и не пожалела

Женщина сама делает стиральный порошок из каштанов и экономит до 60 фунтов (2500 гривен) в месяц - именно столько она раньше тратила на средства для стирки.
29-летняя Кара Вудхаус поделилась советом в социальных сетях и сказала, что любой, у кого есть доступ к конскому каштану, может сэкономить на стиральном порошке, пишет Express.
Мама двоих детей собирает каштаны с сентября по декабрь и круглый год использует их для изготовления стирального порошка.
Ключевым ингредиентом каштанов являются сапонины — очищающее химическое вещество, используемое в семенах конского каштана для отпугивания надоедливых насекомых.
"В прошлом году я видела видео о том, как каштаны удерживают сапонины, как стиральный порошок, поэтому я заглянула в Google, чтобы узнать, как это работает", - говорит Кара.
Чтобы сделать моющее средство, она разбивает каштаны молотком и кладет их в стеклянную банку, которую наполняет кипятком.
Оставив на 30 минут, она переливает жидкость в другую банку и хранит в холодильнике до тех пор, пока она не понадобится.
На создание собственного натурального моющего средства Кара пришла вдохновение после того, как ее сын Луи, страдающий экземой, плохо отреагировал на купленные в магазине варианты.
"У моего сына сильная экзема, поэтому я обычно использую стиральный порошок, предназначенный для детей. Но когда я увидел каштаны, я подумал, что это естественно, поэтому стоит попробовать, и, к счастью, это очень помогло", - призналась женщина.
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