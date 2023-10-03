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Женщина сделала стиральный порошок из каштанов и не пожалела

Сергей Кущ
3 октября 2023, 15:40 обновлено 3 октября, 15:40
Она рассказала, как сделать моющее средство, которое точно не вызовет аллергии.
Женщина сделала стиральный порошок из каштанов
Женщина сделала стиральный порошок из каштанов / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Женщина сама делает стиральный порошок из каштанов и экономит до 60 фунтов (2500 гривен) в месяц - именно столько она раньше тратила на средства для стирки.

29-летняя Кара Вудхаус поделилась советом в социальных сетях и сказала, что любой, у кого есть доступ к конскому каштану, может сэкономить на стиральном порошке, пишет Express.

Мама двоих детей собирает каштаны с сентября по декабрь и круглый год использует их для изготовления стирального порошка.

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Ключевым ингредиентом каштанов являются сапонины — очищающее химическое вещество, используемое в семенах конского каштана для отпугивания надоедливых насекомых.

"В прошлом году я видела видео о том, как каштаны удерживают сапонины, как стиральный порошок, поэтому я заглянула в Google, чтобы узнать, как это работает", - говорит Кара.

Чтобы сделать моющее средство, она разбивает каштаны молотком и кладет их в стеклянную банку, которую наполняет кипятком.

Оставив на 30 минут, она переливает жидкость в другую банку и хранит в холодильнике до тех пор, пока она не понадобится.

На создание собственного натурального моющего средства Кара пришла вдохновение после того, как ее сын Луи, страдающий экземой, плохо отреагировал на купленные в магазине варианты.

"У моего сына сильная экзема, поэтому я обычно использую стиральный порошок, предназначенный для детей. Но когда я увидел каштаны, я подумал, что это естественно, поэтому стоит попробовать, и, к счастью, это очень помогло", - призналась женщина.

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