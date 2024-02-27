Женщины переживают тяжелее: психолог назвал симптомы кризиса среднего возраста

Главред выяснил, почему в жизни люэдй наступает кризис среднего возраста, и какие положительные или отрицательные моменты побуждают к его возникновению.

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Кризис среднего возраста у женщин и мужчин - психолог назвал симптомы / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кризис среднего возраста-это период в жизни взрослого человека, который может возникнуть около 40-50 лет и характеризуется переосмыслением жизни, целей и достижений. В этот период человек может чувствовать стресс, неуверенность в себе, беспокойство о будущем, а также стремление изменить свою жизнь. Это может быть время развития и самосовершенствования, но также может вызвать психологическое напряжение и потребность в поддержке и помощи. Об этом в эфире "Сніданку з 1+1"рассказал психолог Вадим Колесников.

Что такое кризис среднего возраста

Психолог Вадим Колесников указывает, что в первой половине жизни человек крайне амбициозен, тщеславен и честолюбив.

"И мы все время доказываем кому-то вот человек лет в 30, ему кажется, что он живет свою жизнь, что он закончил институт и пошел на работу. А на самом деле он папе доказывает или маме, потому что если бы не папа и не мама, так не было в его жизни этого института. А вот уже где-то к середине своей жизни человек понимает, что жить надо для себя. И вот это и есть, собственно, феномен среднего возраста", - указывает психолог.

В каком возрасте может возникнуть кризис среднего возраста

Психолог отмечает, что остерегаться кризиса или феномена среднего возраста не надо, к этому надо быть готовым. По его словам, для того, чтобы вычислить этот возраст есть простое правило.

"Тот возраст, в котором мы начинаем самостоятельно принимать решения и начинаем в подростковом возрасте чувствовать себя отдельными от семьи. У кого-то это 15, у кого-то 16, у кого-то 17. Этот возраст нужно умножить на два", - отмечает врач.

Он добавляет, что именно тогда у людей возникает так называемый кризис среднего возраста.

Как проходит кризис среднего возраста у мужчин и женщин

Психолог указывает на то, что кризис среднего возраста у мужчин и женщин проходит по-разному, вот в чем дело. Дело в том, что в основе этого феномена середины жизни лежит ощущение человек для себя.

"Я не говорю об эгоизме, конечно, взрослый человек продолжает заботиться о своих близких. Ключевое слово своих. Я забочусь о своих близких, я занимаюсь своими делами, мне интересны мои друзья. То есть ключевое слово мой, моя, мои. То есть, что называется, человек для себя. Но вот женщина как существо более ответственное и обязательное, конечно, переживает этот кризис тяжелее", - делает вывод психолог Вадим Колесников.

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Он объясняет это тем, что в детстве девочек "гипнотизируют" больше. Им говорят ты вырастешь, выучишься, встретишь своего принца, выйдешь за него замуж, родишь детей и будет у тебя счастье.

"Все это обычно до середины у женщины есть, а счастья нет. Поэтому женщины это состояние переживают как бы острее, но не могут в нем признаться", говорит эксперт по психологии.

Может ли кризис среднего возраста не наступить

Психолог акцентирует на том, что так или иначе этот феномен может проявляться почти у всех.

"Те, которым сейчас 35, 40, 45, обратите внимание, что они очень молодятся. Уже очень не хотят признаваться, что им 40 лет, и играют они в те же компьютерные игрушки на тех же гаджетах, что их дети подростки, и одеваются в ту же подростковую одежду. Хоть чувствуют, ощущая приближение этого кризиса, этого состояния, но не хотят себе признаться, поэтому ведут себя как подростки", - резюмирует психолог Вадим Колесников.

Вадим Колесников Вадим Колесников - психолог, бизнес-консультант, ведущий ТВ- и радиопрограмм, автор психологических и бизнес-тренингов по личностному развитию, креативности и стрессоустойчивости, консультант в сфере медийного продвижения бренда, автор ТВ-форматов.

Каковы симптомы кризиса среднего возраста - общие сведения

Кризис среднего возраста может проявляться у разных людей по-разному, но некоторые общие симптомы включают:

Эмоциональные изменения: нерешительность, стресс, беспокойство, чувство разочарования или неудовлетворенности жизнью, чувство потери цели или направления.

Физические изменения: усталость, бессонница или изменения во сне, боли в спине или голове, изменения в аппетите или вес.

Психологические изменения: углубленное переосмысление жизни, поиск новых значений или интересов, стремление изменить облик или стиль жизни.

Социальные изменения: изменение отношений с близкими людьми или друзьями, стремление изменить окружение или начать новые увлечения.

Врачи указывают, что эти симптомы могут быть важны для самопознания и решения проблем, но важно помнить, что кризис среднего возраста - это нормальный этап жизни, который может произойти у любого, и это возможность для развития и роста.

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