Знают единицы: зачем внутри железнодорожных путей ставят дополнительные рельсы

Пару дополнительных рельсов устанавливают для безопасного передвижения локомотивов.

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Дополнительные рельсы устанавливают для повышения безопасности / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Зачем внутри железнодорожных путей устанавливают дополнительные рельсы

В каких местах можно увидеть двойные рельсы

Если вы переходили железнодорожный мост, то могли заметить, что перед его началом внутри путей появляется дополнительная пара узких рельсов. Обычно сначала они в форме небольшого треугольника, затем смещаются и на протяжении всего железнодорожного моста идут параллельно основному пути. Главред выяснил, что это за загадочная пара рельсов и зачем ее устанавливают.

Автор YouTube-канала Историк рассказывает, что обычно двойные рельсы можно заметить на участках железной дороги, которые проходят по мостам над реками, ущельями, автомобильными дорогами, а также под пешеходными сооружениями.

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Кроме того, их устанавливают в местах стрелочных переводов, пассажирских платформах, а также на железнодорожных переездах.

"Эти дополнительные рельсы получили название контррейка, контруголок, контрохоронный рельс", - рассказывает автор канала.

Известно, что пара специальных рельсов нужна для того, чтобы предотвратить соскальзывание тележки вагона на опасных участках, в частности на крутых поворотах.

Например, иногда на железной дороге случаются аварии, в результате которых вагон или весь поезд может сойти с рельсов. Чаще всего колесные пары или вагоны разворачивает в разные стороны. Если это произойдет на мосту или под ним, вагоны могут повредить конструкцию переправы или даже разрушить ее. Для предотвращения этого устанавливают охранные рельсы, которые, в случае схождения вагона, не позволят поезду изменить направление, и локомотив будет двигаться прямо до полной остановки.

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