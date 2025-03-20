Знают единицы: зачем внутри железнодорожных путей ставят дополнительные рельсы

Вы узнаете:
- Зачем внутри железнодорожных путей устанавливают дополнительные рельсы
- В каких местах можно увидеть двойные рельсы
Если вы переходили железнодорожный мост, то могли заметить, что перед его началом внутри путей появляется дополнительная пара узких рельсов. Обычно сначала они в форме небольшого треугольника, затем смещаются и на протяжении всего железнодорожного моста идут параллельно основному пути. Главред выяснил, что это за загадочная пара рельсов и зачем ее устанавливают.
Автор YouTube-канала Историк рассказывает, что обычно двойные рельсы можно заметить на участках железной дороги, которые проходят по мостам над реками, ущельями, автомобильными дорогами, а также под пешеходными сооружениями.
Кроме того, их устанавливают в местах стрелочных переводов, пассажирских платформах, а также на железнодорожных переездах.
"Эти дополнительные рельсы получили название контррейка, контруголок, контрохоронный рельс", - рассказывает автор канала.
Известно, что пара специальных рельсов нужна для того, чтобы предотвратить соскальзывание тележки вагона на опасных участках, в частности на крутых поворотах.
Например, иногда на железной дороге случаются аварии, в результате которых вагон или весь поезд может сойти с рельсов. Чаще всего колесные пары или вагоны разворачивает в разные стороны. Если это произойдет на мосту или под ним, вагоны могут повредить конструкцию переправы или даже разрушить ее. Для предотвращения этого устанавливают охранные рельсы, которые, в случае схождения вагона, не позволят поезду изменить направление, и локомотив будет двигаться прямо до полной остановки.
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