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6 причин не ставить микроволновку на холодильник: эти правила знают не все

Алёна Воронина
3 ноября 2023, 21:18
Не всем известно, можно ли ставить микроволновку на холодильник. Если не знать нескольких важных правил, есть риск серьезно навредить своей кухонной технике.
Холодильник, микроволновая печь
Можно ли ставить микроволновку на холодильник/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, ua.depositphotos.com

В наше время кухня может быть просто "усыпана" разнообразной кухонной техникой – от холодильника и микроволновой печи и до блендера, кухонного комбайна, миксера и многих других предметов, которые призваны сделать наши блюда еще вкуснее, а их приготовление – быстрее и легче. Но в таком случае возникает вполне логичный вопрос – как уместить это всё на кухне, особенно если площадь этого помещения относительно небольшая? Каждый выкручивается из этой ситуации по-своему. Но довольно часто приходится искать достаточно оригинальные места для расположения техники. Например, микроволновка на холодильнике в наше время уже никого не удивит.

Но возникает логичный вопрос – можно ли ставить микроволновку на холодильник, и не навредит ли это обоим приборам?

В инструкциях к такой технике вряд ли удастся найти однозначный ответ на этот вопрос. Но там указаны требования, которым нужно следовать, когда вы устанавливаете такую технику. Из этих правил можно понять, где можно, а где нельзя ставить микроволновку.

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Самое первое и самое важное правило, которое нужно помнить – нужно соблюдать требования правильного воздухообмена. Что это значит? Когда устанавливаете микроволновку, вокруг ее корпуса должно быть определенное количество свободного пространства, чтобы нормально отводилось тепло – 10 см для боковых стенок и 20 см сверху. Если ваш холодильник очень высокий и после установки на него микроволновки до потолка не будет оставаться нужных 20 см, то ставить так нельзя. Но, согласитесь, на высокий холодильник никто дополнительную технику и не будет ставить, ведь тогда до нее нереально дотянуться.

Второе правило – если вы хотите поставить микроволновку на холодильник, между ними должно быть около 1 сантиметра пространства. Для этого у микроволновки должны быть ножки. Иначе от такой идеи придется отказаться, чтобы не испортить оба прибора.

Третье правило – холодильник должен быть установлен максимально ровно. В инструкциях к эксплуатации микроволновок указывается, что такая техника должна быть установлена на ровной поверхности. А если холодильник стоит не ровно, то и микроволновую печь на него ставить нельзя.

Четвертое правило – не стоит ставить микроволновку на очень высокий холодильник, ведь это очень неудобно – придется каждый раз тянуться вверх, чтобы нагреть себе кушать.

Пятое правило – очень тяжелую печь ставить на холодильник не стоит. Такая техника с большим весом может продавить ножками вмятины на корпусе.

Шестое правило – если вы уже таки решили ставить микроволновку на холодильник, соблюдая все описанные выше требования, то стоит также помнить, что туда можно ставить только соло-печь без гриля и конвекции.

Также стоит помнить, что в случае установки микроволновой печи на холодильник, под печкой не должно быть никаких клеенок или других вещей, которые могут легко загореться.

Итак, есть таких шесть причин не ставить микроволновку на холодильник. Но если устранить все "неблагоприятные факторы", выбрать легкую микроволновку с ножками и соблюдать все необходимые требования к установке, то такое "сочетание техники" в кухонном пространстве строго не запрещается.

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кухня холодильник микроволновка интересные новости
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