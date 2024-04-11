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Почему нельзя брать телефон в постель: врач объяснила серьезные последствия

Юлия Закрепа
11 апреля 2024, 15:38
Специалист рассказала о вреде мобильного телефона во время пребывания в постели.
Почему нельзя брать телефон в постель: врач объяснила серьезные последствия
Почему нельзя брать телефон в постель / коллаж: Главред, фото: unsplash, pexels

Эксперт по сну рассказала, что может стоять за хронической усталостью и бессонницей. Узнайте, как избежать проблем со здоровьем, если избавиться только от одной привычки.

Роузи Дэвидсон, консультант по сну утверждает, что за проблемами со сном может стоять тревога, стресс и то, что называется "выученным возбуждением", причем последнее подразумевает психический шаблон, о котором люди часто совсем не осознают, передает издание Mirror.

"Выученное возбуждение относится к условной реакции, которая препятствует началу сна - засыпанию. Это возникает, когда мы ассоциируем наши кровати с деятельностью, отличной от сна, например просмотр телевизора или пользование телефоном или планшетом. Со временем мозг формирует ассоциацию между кроватью и бодрствованием, а не расслаблением, что затрудняет засыпание", - пояснила специалист.

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Она подчеркнула, что спальню нужно использовать только для сна и отдыха. Однако, это явление может ухудшиться, если у вас нерегулярный распорядок дня.

"Если наш режим сна нерегулярный и естественный ритм нашего тела нарушается, это может привести к трудностям с засыпанием, несмотря на чувство усталости. Беспокойство о сне создает парадоксальный цикл, в котором беспокойство о засыпании повышает бдительность, затрудняя расслабление. Тогда мы становимся более тревожными и бдительными", - пояснила врач.

Чтобы организм полноценно отвечал стоит создать четкое ежедневное расписание, избегая напитков с кофеином и избегать использования телефонов поздно вечером, тем более в постели.

Чтобы успокоить и настроить себя на сон, лучше выпить травяной чай, прочитать книгу или сделать медитацию, прежде чем снова лечь на подушку. Она также советует ограничить использование гаджетов вечером, ведь это будет иметь негативные последствия.

"Установление регулярного цикла пробуждения и сна поможет вашему телу знать, когда нужно заснуть. Такие методы, как глубокое дыхание, прогрессивное расслабление мышц или медитация осознанности, также могут помочь успокоить ум и тело перед сном. Однако, если недостаток сна влияет на ваше здоровье, вам следует обратиться к врачу", - пояснила специалист.

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