Что делать, если горит проводка: как обезопасить себя и жилье

Как обезопасить себя от возгорания проводки? Опытные владельцы жилья и ответственные арендаторы знают - за проводкой нужно следить тщательно.

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Что делать, если горит проводка в стене? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В каком случае может загореться проводка

Проводка может загореться в следующих случаях:

1. Короткое замыкание. Соприкосновение фазного и нулевого проводов. Это может произойти из-за повреждения изоляции, например, при перетирании или прогрызании грызунами.

Соприкосновение фазного провода с заземленным предметом. Это может произойти из-за повреждения изоляции, например, при забивании гвоздя в стену, а также при неисправности электроприборов.

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2. Перегрузка сети. Подключение к одной розетке нескольких мощных электроприборов. Это может привести к перегреву проводов и их возгоранию.

Использование неисправных электроприборов. Например, электроприбор с поврежденной изоляцией может привести к короткому замыканию.

3. Использование некачественных электроматериалов. Провода с недостаточным сечением. Такие провода не могут выдержать высокую нагрузку и могут перегреться. Розетки и выключатели с плохими контактами. Это может привести к искрению и возгоранию.

4. Старая проводка. Со временем изоляция проводов стареет и разрушается. Это может привести к короткому замыканию или перегреву. Алюминиевая проводка более подвержена возгоранию, чем медная.

5. Неправильная эксплуатация электросети:

Использование самодельных электроприборов;

Замена предохранителей на более мощные;

Оставление без присмотра включенных электроприборов.

Чтобы предотвратить возгорание проводки, необходимо:

Использовать только качественные электроматериалы.

Регулярно проверять состояние электропроводки.

Не перегружать сеть.

Не использовать неисправные электроприборы.

Не оставлять без присмотра включенные электроприборы.

При обнаружении запаха горелой проводки или искрения немедленно отключить электропитание и вызвать электрика.

Что делать если горит проводка в стене

Если горит проводка в стене, необходимо:

Обесточить электропитание. Отключите главный выключатель в электрощитке.

Если не получается найти главный выключатель, выкрутите пробки в электрощитке.

Эвакуировать людей из помещения. Сообщите всем о возгорании и выведите их из помещения. Помогите эвакуироваться людям с ограниченными возможностями.

Позвонить в пожарную службу. Сообщите о возгорании по номеру 101. Укажите адрес и точное место возгорания.

Тушить огонь. Если огонь несильный, можно попробовать потушить его с помощью огнетушителя. Если огонь сильный, не пытайтесь потушить его самостоятельно.

Дождаться приезда пожарных. Встречайте пожарных и сообщите им о ситуации.

Не заходите в помещение до тех пор, пока пожарные не потушат огонь и не скажут, что это безопасно.

Важно - никогда не тушите горящую проводку водой. Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность. Не заходите в помещение, где горит проводка, до тех пор, пока не будет обесточено электропитание и огонь не будет потушен.

Как обезопасить себя от возгорания проводки

Регулярно проверяйте электропроводку. Визуально осмотрите провода. Обратите внимание на повреждения изоляции, потемнение,оплавление. Проверьте надежность соединений. Убедитесь, что все контакты плотно зажаты. Проверьте состояние розеток и выключателей. Они не должны искрить, греться, иметь люфт.

Используйте только качественные электроматериалы:

Провода должны соответствовать мощности нагрузки.

Розетки и выключатели должны быть выполнены из негорючих материалов.

УЗО (устройство защитного отключения) и АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока) помогут защитить от утечки тока и короткого замыкания.

Не перегружайте электросеть:

Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов в одну розетку.

Используйте удлинители только в крайних случаях.

Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы:

Выключайте электроприборы, когда они не используются.

Не оставляйте на зарядке телефоны и другие устройства на ночь.

Ознакомьтесь с правилами пожарной безопасности:

Знайте, как пользоваться огнетушителем.

Имейте под рукой план эвакуации из помещения.

Регулярно проводите инструктаж с членами семьи:

Объясните им правила пожарной безопасности.

Научите их пользоваться огнетушителем.

При обнаружении запаха горелой проводки или искрения немедленно отключите электропитание и вызовите электрика. Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность.

Помните - пожар от электропроводки может привести к серьезным материальным убыткам и даже к гибели людей. Поэтому важно соблюдать меры предосторожности и следить за состоянием электросети.

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