Что действительно нужно в роддом: простые советы для будущих мам

"Что действительно нужно в роддом?" - этот вопрос часто встает перед будущими родителями, у которых вот-вот будет прибавление в семье.

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Что действительно нужно в роддом? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Что нужно в роддом на кесарево?

Вот список вещей, которые нужно взять в роддом на кесарево сечение:

Документы;

Паспорт;

Подписанная обменная карта;

Страховой полис/направление (если есть);

Флюорография (не старше 1 года);

Результаты анализов (список уточняйте по месту, в роддоме);

Одежда и обувь для мамы;

Халат или удобная домашняя одежда (несколько комплектов для смены);

Носки;

Белье;

Ночная сорочка;

Тапочки;

Полотенце (два экземпляра - одно для обследований, второе – для себя);

Вещи для гигиены;

Зубная щетка и паста;

Шампунь;

Мыло;

Гель для душа;

Расческа;

Крем для рук;

Влажные салфетки;

Одноразовые пеленки (не менее пяти и десяти штук);

Вещи для родов;

Одноразовые трусы;

Одноразовые прокладки;

Одежда для родильного зала (стерильная либо домашняя чистая, которой не жалко пожертвовать).

Вещи для малыша:

Комплект первой одежды (например, человечек, боди, носочки, шапочка);

Несколько одноразовых подгузников;

Одеяло с пододеяльником (если просят врачи);

Медикаменты и товары медицинского назначения по списку роддома (зажим для пупка, перекись, зеленка, настой календулы, капли для глаз).

Дополнительные вещи:

видео дня

Телефон с зарядкой;

Деньги;

Перекус;

Фотоаппарат или видеокамера;

Мягкая игрушка или плед для малыша;

Компрессионные чулки (если есть рекомендации врачей).

Как собирать вещи для кесарева сечения;

Одежда и обувь для мамы. В роддоме вам понадобятся удобная одежда и обувь, в которой вам будет комфортно двигаться и ухаживать за собой. Выбирайте вещи из натуральных тканей, которые хорошо пропускают воздух.

Вещи для гигиены. Не забудьте взять с собой все необходимое для личной гигиены. Также вам понадобятся одноразовые трусы и прокладки, которые будут необходимы в первые дни после родов.

Вещи для родов. В день операции вам понадобится чистая одежда для родзала. Также вам могут понадобиться одноразовые трусы и прокладки.

Вещи для малыша. В роддоме вам дадут комплект первой одежды для малыша. Также вам понадобятся одноразовые подгузники и одеяло.

Дополнительные вещи. Не забудьте взять с собой телефон с зарядкой, деньги, перекус и документы. Также вам может понадобиться фотоаппарат или видеокамера, чтобы запечатлеть первые минуты жизни вашего малыша.

Если вы планируете партнерские роды, то, естественно, не забудьте взять с собой вещи для вашего партнера.

Что нужно в роддом полный список?

Некоторые родильные дома могут иметь свои требования к вещам, которые необходимо взять с собой. Поэтому перед сбором сумки в роддом рекомендуется уточнить этот список у акушера-гинеколога или в роддоме, куда вы планируете поступать.

Вот несколько советов по сбору сумки в роддом:

Упакуйте вещи в удобную сумку или чемодан, который легко будет переносить.

Не забудьте подписать вещи, чтобы не запутаться.

Не кладите в сумку ценные вещи, которые могут потеряться или повредиться.

Если вы планируете партнерские роды, не забудьте взять с собой вещи для партнера.

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