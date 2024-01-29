Что действительно нужно в роддом: простые советы для будущих мам

Что нужно в роддом на кесарево?
Вот список вещей, которые нужно взять в роддом на кесарево сечение:
- Документы;
- Паспорт;
- Подписанная обменная карта;
- Страховой полис/направление (если есть);
- Флюорография (не старше 1 года);
- Результаты анализов (список уточняйте по месту, в роддоме);
- Одежда и обувь для мамы;
- Халат или удобная домашняя одежда (несколько комплектов для смены);
- Носки;
- Белье;
- Ночная сорочка;
- Тапочки;
- Полотенце (два экземпляра - одно для обследований, второе – для себя);
- Вещи для гигиены;
- Зубная щетка и паста;
- Шампунь;
- Мыло;
- Гель для душа;
- Расческа;
- Крем для рук;
- Влажные салфетки;
- Одноразовые пеленки (не менее пяти и десяти штук);
- Вещи для родов;
- Одноразовые трусы;
- Одноразовые прокладки;
- Одежда для родильного зала (стерильная либо домашняя чистая, которой не жалко пожертвовать).
Вещи для малыша:
- Комплект первой одежды (например, человечек, боди, носочки, шапочка);
- Несколько одноразовых подгузников;
- Одеяло с пододеяльником (если просят врачи);
- Медикаменты и товары медицинского назначения по списку роддома (зажим для пупка, перекись, зеленка, настой календулы, капли для глаз).
Дополнительные вещи:
- Телефон с зарядкой;
- Деньги;
- Перекус;
- Фотоаппарат или видеокамера;
- Мягкая игрушка или плед для малыша;
- Компрессионные чулки (если есть рекомендации врачей).
Как собирать вещи для кесарева сечения;
Одежда и обувь для мамы. В роддоме вам понадобятся удобная одежда и обувь, в которой вам будет комфортно двигаться и ухаживать за собой. Выбирайте вещи из натуральных тканей, которые хорошо пропускают воздух.
Вещи для гигиены. Не забудьте взять с собой все необходимое для личной гигиены. Также вам понадобятся одноразовые трусы и прокладки, которые будут необходимы в первые дни после родов.
Вещи для родов. В день операции вам понадобится чистая одежда для родзала. Также вам могут понадобиться одноразовые трусы и прокладки.
Вещи для малыша. В роддоме вам дадут комплект первой одежды для малыша. Также вам понадобятся одноразовые подгузники и одеяло.
Дополнительные вещи. Не забудьте взять с собой телефон с зарядкой, деньги, перекус и документы. Также вам может понадобиться фотоаппарат или видеокамера, чтобы запечатлеть первые минуты жизни вашего малыша.
Если вы планируете партнерские роды, то, естественно, не забудьте взять с собой вещи для вашего партнера.
Что нужно в роддом полный список?
Некоторые родильные дома могут иметь свои требования к вещам, которые необходимо взять с собой. Поэтому перед сбором сумки в роддом рекомендуется уточнить этот список у акушера-гинеколога или в роддоме, куда вы планируете поступать.
Вот несколько советов по сбору сумки в роддом:
- Упакуйте вещи в удобную сумку или чемодан, который легко будет переносить.
- Не забудьте подписать вещи, чтобы не запутаться.
- Не кладите в сумку ценные вещи, которые могут потеряться или повредиться.
Если вы планируете партнерские роды, не забудьте взять с собой вещи для партнера.
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