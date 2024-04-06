Где лучше сажать баклажаны, чтобы иметь огромный урожай

Как поливать баклажаны после высадки в грунт и когда будет первый урожай - узнайте интересные советы в материале Главреда.

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Когда сажать баклажаны / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот: видео

Когда лучше всего сажать баклажаны, чтобы они дали хороший урожай - Главред собрал полезные факты и советы для ухода за баклажанами. Специалисты в аграрной сфере советуют, что семена баклажанов нужно сажать на рассаду в период с конца февраля до середины марта. Чтобы узнать лучший срок и вычислить все преимущества, стоит ознакомиться с материалом.

Что не любят баклажаны: что нельзя сажать рядом

Специалисты отмечают, что баклажаны ни в коем случае нельзя высаживать рядом с помидорами. Они способны к атаке таких же вредителей, от которых страдают и баклажаны. Также не стоит сажать баклажаны рядом с кустами картофеля, ведь колорадский жук может уничтожить растения и урожай. Однако, если вы хотите посадить рядом с баклажанами болгарский перец, тогда лучше придерживаться расстояния 80-90 см между грядками.

Что хорошо растет рядом с баклажанами

Если вы правильно высадите баклажаны с нужными растениями-компаньонами, таким образом вы сможете увеличить урожайность и избежать вредных насекомых на ваших растениях.

Известный факт, что бархатцы могут помочь отпугнуть много вредных насекомых, которые могут навредить баклажанам. Цвет бархатцев также привлекает полезных насекомых, которые могут уничтожить тлю.

Кустовая фасоль может стать отличным защитным барьером для баклажанов и уберечь растения от колорадского жука.

Укроп - это замечательное растение, которое поможет в борьбе с вредителями и имеет множество преимуществ для самих баклажанов. Цвет укропа очень устойчив к паразитическим осам и другим насекомым.

Мало кто знает, но шпинат не только быстро созревает, но и приносит пользу своим соседям. Если вы посадите рядом с баклажанами шпинат, то получите спокойствие и красивый вид на огороде. Также это отличная идея, ведь пока баклажан созреет, вы сможете иметь два урожая шпината.

Мята прекрасно отпугивает различных блох, тлей и другие вредные насекомые. Кстати, цвет мяты привлекает насекомых-опылителей. Баклажаны будут под защитой, если рядом будет мята.

В каком месяце надо сажать баклажаны

Перед тем, как высадить рассаду в теплицу или грунт стоит подождать 60 дней. Также лучше к этому сроку добавить еще десять дней, чтобы семена хорошо проросли. Если вы планируете высадить баклажаны в теплицу на огород, то стоит сделать это до 10 мая.

Чтобы рассада баклажанов адаптировалась к почве стоит постепенно уменьшать частоту полива. Если на улице уже погода теплее + 15°C, тогда можно выносить рассаду на улицу на несколько часов, чтобы закалить ее.

Смотрите видео о том, как правильно сажать баклажаны:

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