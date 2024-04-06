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Где лучше сажать баклажаны, чтобы иметь огромный урожай

Юлия Закрепа
6 апреля 2024, 16:41
Как поливать баклажаны после высадки в грунт и когда будет первый урожай - узнайте интересные советы в материале Главреда.
Где лучше сажать баклажаны, чтобы иметь огромный урожай
Когда сажать баклажаны / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот: видео

Когда лучше всего сажать баклажаны, чтобы они дали хороший урожай - Главред собрал полезные факты и советы для ухода за баклажанами. Специалисты в аграрной сфере советуют, что семена баклажанов нужно сажать на рассаду в период с конца февраля до середины марта. Чтобы узнать лучший срок и вычислить все преимущества, стоит ознакомиться с материалом.

Что не любят баклажаны: что нельзя сажать рядом

Специалисты отмечают, что баклажаны ни в коем случае нельзя высаживать рядом с помидорами. Они способны к атаке таких же вредителей, от которых страдают и баклажаны. Также не стоит сажать баклажаны рядом с кустами картофеля, ведь колорадский жук может уничтожить растения и урожай. Однако, если вы хотите посадить рядом с баклажанами болгарский перец, тогда лучше придерживаться расстояния 80-90 см между грядками.

Что хорошо растет рядом с баклажанами

Если вы правильно высадите баклажаны с нужными растениями-компаньонами, таким образом вы сможете увеличить урожайность и избежать вредных насекомых на ваших растениях.

  • Известный факт, что бархатцы могут помочь отпугнуть много вредных насекомых, которые могут навредить баклажанам. Цвет бархатцев также привлекает полезных насекомых, которые могут уничтожить тлю.
  • Кустовая фасоль может стать отличным защитным барьером для баклажанов и уберечь растения от колорадского жука.
  • Укроп - это замечательное растение, которое поможет в борьбе с вредителями и имеет множество преимуществ для самих баклажанов. Цвет укропа очень устойчив к паразитическим осам и другим насекомым.
  • Мало кто знает, но шпинат не только быстро созревает, но и приносит пользу своим соседям. Если вы посадите рядом с баклажанами шпинат, то получите спокойствие и красивый вид на огороде. Также это отличная идея, ведь пока баклажан созреет, вы сможете иметь два урожая шпината.
  • Мята прекрасно отпугивает различных блох, тлей и другие вредные насекомые. Кстати, цвет мяты привлекает насекомых-опылителей. Баклажаны будут под защитой, если рядом будет мята.

В каком месяце надо сажать баклажаны

Перед тем, как высадить рассаду в теплицу или грунт стоит подождать 60 дней. Также лучше к этому сроку добавить еще десять дней, чтобы семена хорошо проросли. Если вы планируете высадить баклажаны в теплицу на огород, то стоит сделать это до 10 мая.

Чтобы рассада баклажанов адаптировалась к почве стоит постепенно уменьшать частоту полива. Если на улице уже погода теплее + 15°C, тогда можно выносить рассаду на улицу на несколько часов, чтобы закалить ее.

Смотрите видео о том, как правильно сажать баклажаны:

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