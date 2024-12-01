Идеальный пробивной раствор: как моментально прочистить забитую канализацию

Вы узнаете:
- Для очистки стоков используют соду с лимоном или уксусом
- Химикаты реагируют, образуя углекислый газ
Пищевая сода является лучшим бытовым моющим средством, когда дело касается очистки канализации, заявили профессиональные эксперты в области сантехники и систем очистки.
Слегка кислой природы пищевой соды достаточно, чтобы устранить засоры, не разъедая трубы, если использовать ее для разблокирования труб, говорится в материале Express.
Эксперты говорят, что использование химических реагентов не так хорошо для стоков, поскольку "они устраняют засорение, но содержат соединения, которые изнашивают и ослабляют" трубы.
Поэтому рекомендуется использовать самодельное средство для очистки стоков, которое можно быстро изготовить с помощью пищевой соды с лимоном или уксусом.
Эксперты по сантехнике сказали, что сочетание лимона с пищевой содой "идеально подходит для забитых кухонных стоков". Ведь это средство не только быстро растворяет закупорку, но и наполняет кухню приятным ароматом лимона.
Порядок действий:
- Смешайте полстакана пищевой соды с половиной стакана лимонного сока и кипятка.
- Используйте свежий лимон, если возможно, поскольку лимон в бутылках может содержать добавленный сахар и консерванты, которые не помогут устранить закупорку.
Кроме того, в сочетании с белым уксусом пищевая сода может хорошо "растворять твердые отложения, убивать вредные бактерии и прорезать грязь", говорят специалисты.
Порядок действий:
- Используйте полстакана пищевой соды и полстакана белого уксуса вместе с кипятком.
- Вылейте чистящее средство в забитый ливень и дайте смеси постоять один час, чтобы она подействовала.
- Если у вас большая пробка, оставьте ее немного длиннее, чтобы она разрушила засор.
- При добавлении уксусной смеси можно заметить бурление в раковине и шипение в трубах, но это нормально.
- Через час слейте в канализацию горячую, не кипящую воду, чтобы промыть ее. Хотя белый уксус может оставить запах, горячая вода скоро устранит запах.
Эксперты отметили: "Два химиката реагируют, образуя углекислый газ, который шипит. Реакция подтверждает, что ваша смесь работает".
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