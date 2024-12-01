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Идеальный пробивной раствор: как моментально прочистить забитую канализацию

Алексей Тесля
1 декабря 2024, 15:07
120
Слегка кислой природы пищевой соды достаточно, чтобы устранить засоры, не разъедая трубы.
сода
Как прочистить слив канализации / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Pixabay/PublicDomainPictures

Вы узнаете:

  • Для очистки стоков используют соду с лимоном или уксусом
  • Химикаты реагируют, образуя углекислый газ

Пищевая сода является лучшим бытовым моющим средством, когда дело касается очистки канализации, заявили профессиональные эксперты в области сантехники и систем очистки.

Слегка кислой природы пищевой соды достаточно, чтобы устранить засоры, не разъедая трубы, если использовать ее для разблокирования труб, говорится в материале Express.

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Эксперты говорят, что использование химических реагентов не так хорошо для стоков, поскольку "они устраняют засорение, но содержат соединения, которые изнашивают и ослабляют" трубы.

Поэтому рекомендуется использовать самодельное средство для очистки стоков, которое можно быстро изготовить с помощью пищевой соды с лимоном или уксусом.

Эксперты по сантехнике сказали, что сочетание лимона с пищевой содой "идеально подходит для забитых кухонных стоков". Ведь это средство не только быстро растворяет закупорку, но и наполняет кухню приятным ароматом лимона.

Порядок действий:

  • Смешайте полстакана пищевой соды с половиной стакана лимонного сока и кипятка.
  • Используйте свежий лимон, если возможно, поскольку лимон в бутылках может содержать добавленный сахар и консерванты, которые не помогут устранить закупорку.

Кроме того, в сочетании с белым уксусом пищевая сода может хорошо "растворять твердые отложения, убивать вредные бактерии и прорезать грязь", говорят специалисты.

Порядок действий:

  • Используйте полстакана пищевой соды и полстакана белого уксуса вместе с кипятком.
  • Вылейте чистящее средство в забитый ливень и дайте смеси постоять один час, чтобы она подействовала.
  • Если у вас большая пробка, оставьте ее немного длиннее, чтобы она разрушила засор.
  • При добавлении уксусной смеси можно заметить бурление в раковине и шипение в трубах, но это нормально.
  • Через час слейте в канализацию горячую, не кипящую воду, чтобы промыть ее. Хотя белый уксус может оставить запах, горячая вода скоро устранит запах.

Эксперты отметили: "Два химиката реагируют, образуя углекислый газ, который шипит. Реакция подтверждает, что ваша смесь работает".

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