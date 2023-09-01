УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Их запрещено нагревать: 4 предмета, которые могут взорваться в микроволновке

Лидия Неплях
1 сентября 2023, 11:15 обновлено 1 сентября, 11:16
42
Греть эти материалы — распростараненная ошибка многих людей.
Что нельзя ставить в микроволновку
Что нельзя ставить в микроволновку / Коллаж Главред, фото: flickr.com (MPCA Photos, alexunderwood910)

Практически на каждой кухне есть микроволновая печь, поскольку это удобное устройство — одно из самых простых и в то же время эффективных. Однако оно подходят не для всех целей, особенно, если это касается определенных материалов, в которых нельзя греть еду.

Вот четыре распространенных предмета, которые не следует использовать в микроволновой печи, и чем их можно заменить, пишет Mirror, опираясь на советы Whirlpool.

Что нельзя класть в микроволновку

Прежде всего, специалисты рекомендуют опасаться пенополистирола, из него делают одноразовую посуду.Некоторые виды пенополистирола безопасны для микроволновой печи, другие - нет. Соответственно, пенополистирол можно использовать в микроволновой печи только в том случае, если на нем есть этикетка, указывающая на это.

видео дня

Также не следует пытаться разогреть в микроволновой печи картон. Большинство обычных бумажных полотенец и бумажных тарелок безопасны для разогрева и имеют соответствующую маркировку, но картон - это совсем другая история, поскольку он может содержать воск, клей и т.д.

Выбирая бумажные полотенца и тарелки в качестве альтернативы, не забывайте проверять наличие этикетки. Например, следует избегать бумажных полотенец из вторсырья и бумажных полотенец с печатью.

Бумажные тарелки с дополнительным слоем пластика также представляют опасность, считают эксперты. Поэтому неудивительно, что одноразовые пластиковые тарелки не следует разогревать в микроволновой печи. К пластику одноразового использования относятся горшочки для йогурта и контейнеры для творога. Это правило касается и пластиковых контейнеров для еды, на которых не указано, что они безопасны для микроволновой печи.

Меттал и фольга - большое "нет"

Все, что сделано или содержит сталь, железо, медь или другие твердые металлы, никогда не должно быть в микроволновке. Металлические поверхности отражают микроволны, что увеличивает нагрев внутри прибора и может привести к пожару. Если вы храните остатки пищи в металлическом контейнере, выньте его и поместите в емкость, безопасную для микроволновой печи.

Технически фольгу можно ставить в микроволновку, но ее поверхность должна оставаться как можно более ровной. Складки фольги могут вызвать искры, что приведет к повреждению микроволновой печи или пожару.

Вместо этого лучше выбрать стеклянную или керамическую посуду, которая обычно безопасна для здоровья. И снова следует проверить этикетку. По словам специалистов, пакеты Ziploc также являются хорошей альтернативой.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

Украина наносит удары новой ракетой, у оккупантов РФ "будет пылать" – Данилов

Украина наносит удары новой ракетой, у оккупантов РФ "будет пылать" – Данилов

11:13 Политика
"Вопрос будет решен": Данилов объяснил, будут ли мобилизовывать ограниченно пригодных

"Вопрос будет решен": Данилов объяснил, будут ли мобилизовывать ограниченно пригодных

10:04 Украина
Атака на аэродром в Пскове: Ил-76 поразили с территории РФ - Буданов

Атака на аэродром в Пскове: Ил-76 поразили с территории РФ - Буданов

09:37 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:29

"Тина всегда поддерживает военных": фанаты Кароль жестко ответили Коле Серге

11:15

Их запрещено нагревать: 4 предмета, которые могут взорваться в микроволновке

11:13

Украина наносит удары новой ракетой, у оккупантов РФ "будет пылать" – Данилов

10:05

Невероятно простой трюк, чтобы развесить одежду за считанные секунды

10:04

"Вопрос будет решен": Данилов объяснил, будут ли мобилизовывать ограниченно пригодных

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:51

ВСУ бьют войска РФ и достигли паритета с врагом в одном из ключевых компонентов

09:42

Гиркин идет в президенты: лучшей спарринг-груши для Путина сложно было найтимнение

09:37

Атака на аэродром в Пскове: Ил-76 поразили с территории РФ - Буданов

09:17

В Украине хотят радикально поменять выплату зарплат: в чем дело

Реклама
09:00

Украине грозит длительный блэкаут этой зимой - ЗакревскийЭксклюзив

08:55

Какой сегодня праздник 1 сентября: кого нужно поздравить в этот день

08:54

В РФ пожаловались на атаку дронов в Московской и Курской областях: вспыхнул пожарВидео

08:25

Закона о запрете мужчинам выезжать за границу нет: адвокат рассказал о юридическом казусе

08:01

Пентагон заказал для Украины ракеты средней дальности AMRAAM

07:58

Гороскоп на завтра 2 сентября 2023: Овнам никакого кофе, Девам - меньше покупок

07:23

Украинцев, которые незаконно покинули страну, могут экстрадировать: кого это коснется

06:46

Первые 10 танков Abrams прибудут в Украину в середине сентября - Politico

06:22

Лучшей "спарринг-груши" сложно было найти для Путинамнение

05:30

Как понять, что мед испортился: на это указывают 3 признака

05:00

Почему предки не стригли ногти и волосы 2 сентября: приметы дня

Реклама
05:00

Как быстро отбелить белое белье: давно забытый, но очень хороший способ

03:44

Gripen, Rafale или F-16: авиационный эксперт объяснил, какие истребители нужны ВСУВидео

03:10

Эктор Хименес-Браво раскрыл подробности про свою украинскую пассию

02:40

"Мы реально наносим поражение": Жданов прокомментировал удары по территории РФ

02:02

Время пришло: какие деревья обрезают осенью

01:15

"Готовиться к зиме": эксперт раскрыл, есть ли вероятность отселения части Киева

00:10

Головокружительная оптическая иллюзия: мало кому удается найти обувь за 60 секунд

31 августа, четверг
23:59

Немецкая модель удлинила ноги на 13 сантиметров: как это выглядит

23:36

Война может завершиться в 2023 году: президент озвучил важнейшие условия

23:24

Нестареющая Сальма Хайек показала тонкую талию и роскошный топ

23:18

Сергей Стерненко. Псков никогда не существовалВидеоблоги

22:58

ВСУ мощно разгромили 6 складов боеприпасов оккупантов - генерал

22:49

Не спрашивайте меня, сколько раз я сам хотел застрелить "быка"мнение

22:35

"Будут весомые вещи": Зеленский анонсировал важную неделю для Украины

22:31

Как дневной сон влияет на мозг: свойства, о которых вы не подозревали

22:30

Стрельба в Днепре: суд отправил полицейского под домашний арест

22:12

Украинские воины под Бахмутом одним дроном уничтожили технику оккупантов на $5 млнВидео

22:12

Где твой ребенок: знойную Тину Кунаки захейтили за ее образ жизни

21:45

Как сейчас выглядит симпатяга Кэри Махоуни из фильмов "Полицейская академия"

21:17

Маленький богатырь: у украинского защитника родился сын с рекордным весом

Реклама
21:03

Раздутая Успенская похвалила аннексированный Крым

20:58

На Марьинском направлении ВСУ сдерживают наступление оккупантов: ситуация на фронте

20:34

"Ждет Севастополь": секретарь СНБО показал испытания украинских ракетВидео

20:17

Бердянск будет наш: ВСУ выйдут к Азовскому морю в этом году - Жданов

20:15

Стилист первой леди рассказала, в каком наряде Елена Зеленская встретит победу

19:56

Женщина расплакалась, когда услышала, как сын назвал свою собаку

19:54

"Я никогда не брошу свое государство": Зеленский ответил, будет ли баллотироваться снова

19:42

Как изменятся церковные праздники в Украине: даты вступят в силу 1 сентября

19:30

Выигрывая "лайки", можно заиграться и проиграть странумнение

19:28

Как сказать на украинском – ходить "трусцой" и "на цыпочках": благозвучные аналоги

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять