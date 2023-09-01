Их запрещено нагревать: 4 предмета, которые могут взорваться в микроволновке

Греть эти материалы — распростараненная ошибка многих людей.

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Что нельзя ставить в микроволновку / Коллаж Главред, фото: flickr.com (MPCA Photos, alexunderwood910)

Практически на каждой кухне есть микроволновая печь, поскольку это удобное устройство — одно из самых простых и в то же время эффективных. Однако оно подходят не для всех целей, особенно, если это касается определенных материалов, в которых нельзя греть еду.

Вот четыре распространенных предмета, которые не следует использовать в микроволновой печи, и чем их можно заменить, пишет Mirror, опираясь на советы Whirlpool.

Что нельзя класть в микроволновку

Прежде всего, специалисты рекомендуют опасаться пенополистирола, из него делают одноразовую посуду.Некоторые виды пенополистирола безопасны для микроволновой печи, другие - нет. Соответственно, пенополистирол можно использовать в микроволновой печи только в том случае, если на нем есть этикетка, указывающая на это.

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Также не следует пытаться разогреть в микроволновой печи картон. Большинство обычных бумажных полотенец и бумажных тарелок безопасны для разогрева и имеют соответствующую маркировку, но картон - это совсем другая история, поскольку он может содержать воск, клей и т.д.

Выбирая бумажные полотенца и тарелки в качестве альтернативы, не забывайте проверять наличие этикетки. Например, следует избегать бумажных полотенец из вторсырья и бумажных полотенец с печатью.

Бумажные тарелки с дополнительным слоем пластика также представляют опасность, считают эксперты. Поэтому неудивительно, что одноразовые пластиковые тарелки не следует разогревать в микроволновой печи. К пластику одноразового использования относятся горшочки для йогурта и контейнеры для творога. Это правило касается и пластиковых контейнеров для еды, на которых не указано, что они безопасны для микроволновой печи.

Меттал и фольга - большое "нет"

Все, что сделано или содержит сталь, железо, медь или другие твердые металлы, никогда не должно быть в микроволновке. Металлические поверхности отражают микроволны, что увеличивает нагрев внутри прибора и может привести к пожару. Если вы храните остатки пищи в металлическом контейнере, выньте его и поместите в емкость, безопасную для микроволновой печи.

Технически фольгу можно ставить в микроволновку, но ее поверхность должна оставаться как можно более ровной. Складки фольги могут вызвать искры, что приведет к повреждению микроволновой печи или пожару.

Вместо этого лучше выбрать стеклянную или керамическую посуду, которая обычно безопасна для здоровья. И снова следует проверить этикетку. По словам специалистов, пакеты Ziploc также являются хорошей альтернативой.

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