Известковый налет расщепится сам: как отбелить душевую лейку до блеска

Мыть ванну скрабом, легко забыть, что душевую лейку также нужно хорошо промыть. Возможно, вы становитесь жертвой типичной ошибки новичков, думая: что может испачкать ее, если к ней едва прикоснулись?
Хотя, если вы осмелитесь на мгновение поднять глаза, то увидите слой известкового налета, минералов и бактерий, накопившийся за долгое время. Но не бойтесь. Брайан Тауард, генеральный директор компании Wholesale Domestic, утверждает, что есть одна простая вещь, которую вы можете сделать, чтобы избавиться от этого - и она включает в себя простой предмет шкафа, сообщает Mirror.
"О душевой лейке часто забывают, и только когда вы стоите под ней посреди душа, вы замечаете всю накопившуюся грязь. Дистиллированный белый уксус - это ответ на вопрос, как очистить душевую лейку и решить проблему известкового налета", - отметил он.видео дня
Откуда появляется известковый налет
Известковый налет - это вещество, которое часто остается после испарения тяжелой минеральной воды. Она известна как "жесткая вода", которая образуется, когда обычная вода проходит через известняк, мел или гипс на пути к вашему крану.
Хотя это не опасно для здоровья, некоторые говорят, что это может привести к появлению пятен на коже, проблем с кожей головы и даже секущихся кончиков волос. Образование известкового налета также может привести к разрушению чайников, труб, посудомоечных машин и душевых леек, влияя на их способность функционировать в долгосрочной перспективе.
Как избавиться от известкового налета
"[Чтобы решить эту проблему - ред], налейте белый уксус в мешочек с застежкой-молнией с открученной душевой лейкой, пока она не будет полностью погружена в воду. Оставьте его замачиваться по крайней мере на час, чтобы он начал творить свою магию. Через час достаньте насадку из пакета и опрыскайте ее вашим любимым дезинфицирующим средством, прежде чем принять душ горячей температуры, чтобы избавиться от лишних остатков", - советует эксперт.
Он резюмирует, что белый уксус особенно эффективен благодаря уксусной кислоте, которая расщепляет карбонат кальция, образующий известковый налет.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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