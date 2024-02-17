Как быстро прочистить засор в раковине: сантехник поделился гениальным методом

Сантехник поделился потрясающим лайфхаком, как прочистить раковину за считанные минуты.

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Как быстро прочистить раковину / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот: видео

Засоренная раковина - самая распространенная проблема, с которой сталкиваются большинство людей. Сантехник рассказал, как решить эту проблему быстро и бесплатно - понадобится лишь одна вещь.

Регулярное засорение раковины в ванной комнате может стать настоящей головной болью, которая мешает выполнять повседневные действия: чистка зубов и мытье рук, передает издание Mirror. Сантехник рассказал о быстром и простом приеме, с помощью которого можно легко прочистить забитую раковину всего за несколько минут.

Специалист объяснил, что самая важная часть очистки вашей раковины - это просунуть палец в перелив. Если у вас его нет, не беспокойтесь об этом, но это то, что даст нам возможность получить это отсасывается.

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Закрывая пальцем переливное отверстие, он демонстрирует, что нужно схватить плунжер раковины и, пока работает кран, просто погружать вантуз в засоренную раковину, пока то, что застряло внутри и вызвало засор, не начнет подниматься и появляться.

"Всего за одну минуту погружения я смог все это ослабить, отправить все обратно в канализацию, и эта раковина стала чистой", - отметил сантехник.

Смотрите видео о том, как быстро очистить раковину:

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