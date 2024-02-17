Как быстро прочистить засор в раковине: сантехник поделился гениальным методом

Засоренная раковина - самая распространенная проблема, с которой сталкиваются большинство людей. Сантехник рассказал, как решить эту проблему быстро и бесплатно - понадобится лишь одна вещь.
Регулярное засорение раковины в ванной комнате может стать настоящей головной болью, которая мешает выполнять повседневные действия: чистка зубов и мытье рук, передает издание Mirror. Сантехник рассказал о быстром и простом приеме, с помощью которого можно легко прочистить забитую раковину всего за несколько минут.
Специалист объяснил, что самая важная часть очистки вашей раковины - это просунуть палец в перелив. Если у вас его нет, не беспокойтесь об этом, но это то, что даст нам возможность получить это отсасывается.
Закрывая пальцем переливное отверстие, он демонстрирует, что нужно схватить плунжер раковины и, пока работает кран, просто погружать вантуз в засоренную раковину, пока то, что застряло внутри и вызвало засор, не начнет подниматься и появляться.
"Всего за одну минуту погружения я смог все это ослабить, отправить все обратно в канализацию, и эта раковина стала чистой", - отметил сантехник.
Смотрите видео о том, как быстро очистить раковину:
@dave_doc_diy How to unclog your sink the easy way! #diy#plumbing#handyman#plumber#clog #clog#clogged#sink♬ jocelyn flores ~ lofi - Closed on Sunday
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