Как избавиться от мух в доме: эксперт назвал лучшие народные средства

Эксперт по хранению и владелец магазина поделился тем, как эффективно бороться с мухами в доме.

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Как сделать средство от мух своими руками / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Мухи являются неприятным побочным эффектом лета и могут быстро появиться в доме. Хотя вредители могут не казаться серьезной проблемой, домашние мухи могут распространять болезнетворные микроорганизмы и передавать человеку ряд заболеваний, пишет Express.co.uk.

Поэтому Крис Хаттон, эксперт по хранению и владелец магазина объяснил, как бороться с домашними мухами. По его словам, один из лучших способов уничтожить домашних мух - определить, где они размножаются.

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Что привлекает мух

Мухи, как правило, размножаются во влажных органических материалах, таких как гнилая пища, мусор или отходы животных. Переувлажненные комнатные растения также могут быть хорошим местом для размножения комнатных мух, поэтому стоит проверить свои растения.

Следует регулярно очищать водостоки, чтобы мухи в них не заводились. Также регулярно очищайте и дезинфицируйте канализацию, чтобы мухи не откладывали там яйца.

Как сделать средство от мух своими руками

Липкие мухоловки - один из самых эффективных способов избавиться от домашних мух. Их можно найти в Интернете и в большинстве супермаркетов. Просто разместите ловушку в месте, где мухи задерживаются.

Ловушку своими руками можно сделать с помощью баночки со смесью сахарной воды и моющего средства.

Эксперт отметил, что "природные репелленты", такие как эфирные масла, также можно использовать вместе с ловушками для мух. Эвкалипт, лаванда или перечная мята хорошо помогают отпугивать мух. Все, что вам нужно сделать, это смочить ватные диски в этих маслах и разместить их в своем доме.

Как поймать мух в домашних условиях

Один из самых действенных методов, которыми можно воспользоваться, чтобы избавиться от нежелательного нашествия мух, - это наполнить миску яблочным уксусом и накрыть ее пищевой пленкой. Затем нужно проткнуть небольшие дырочки в пленке, и мухи будут лететь на уксус и попадут в ловушку.

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