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Как открыть носки без помощи ножниц одним движением руки

Сергей Кущ
10 декабря 2023, 17:08
Оказывается, для разъединения носков вовсе не нужны ни ножницы, ни героические усилия.
Как снять нить с новых носоков без помощи ножниц
Как снять нить с новых носков без помощи ножниц / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Кто бы мог подумать, что такая мелочь, как пара носков, может быть источником ненужных хлопот? Если вы, как и многие другие люди, сталкивались с трудностями в распутывании ниток, пришло время узнать о гениальном лайфхаке, который изменит ваше представление о носках.

Как открыть носки без помощи ножниц?

Скорее всего, многие из нас, применяли не самые изощренные метод – просто рвали нитки, или пытались разрезать ножницами, даже не задумываясь о возможных последствиях. Вроде бы просто и быстро, но в итоге могла возникнуть неприятная мелочь – дырочка на носке.

Оказывается, для разъединения носков вовсе не нужны ни ножницы, ни героические усилия. Все мы упускали из виду маленький кончик нитки, который торчит с одной стороны сшитых носков. Просто потяните за него, и волшебство произойдет – носки разъединятся, не оставив ни одной дырочки!

Этот простой, но гениальный метод станет настоящим спасением от лишних хлопот. Забудьте о рывках, резках и поисках ножниц – достаточно лишь потянуть за кончик нитки, и ваши носки останутся целыми.

Смотрите видео о том, как открыть носки без помощи ножниц:

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носки лайфхак
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