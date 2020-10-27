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Как пить абсент: ритуал и правила "приручения" напитка

27 октября 2020, 19:27

Если вы когда-нибудь пробовали чистый абсент, вы наверняка запомните его вкус.

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Если вы когда-нибудь пробовали чистый абсент, вы наверняка запомните его вкус/Pixabay

Абсент - это сильно ароматизированный и очень крепкий дистиллированный спиртовой напиток, поэтому его не рекомендуется пить сразу залпом.

Вместо этого лучше всего разбавить его водой, которая проливается в стакан с абсентом через кубик сахара. Это традиционное приготовление называется "ритуалом абсента", и его очень легко сделать.

Цель абсентного ритуала

Если вы когда-нибудь пробовали чистый абсент, вы наверняка запомните его вкус. Ликер со вкусом аниса имеет отчетливую горечь, которая подчеркивается его высокой крепостью (часто разливается в бутылки крепостью от 45 до 74 процентов). Сам по себе абсент - нелегкий напиток, и вы можете даже обнаружить, что он сжигает ваши вкусовые рецепторы. Его нужно приручить, и тут на помощь приходит ритуал абсента.

Традиционный препарат был популяризирован во Франции. Это простая техника, которая включает абсент, сахар и ледяную воду. Сахар подавляет горечь, а вода разбавляет ликер; их сочетание делает абсент гораздо более вкусным, чем напиток прямо из бутылки. Как только вы научитесь наливать его, вы сможете создать идеальный луш (белое помутнение, которое возникает, когда вода касается абсента).

Стаканы и ложки для абсента

Хотя это и не обязательно, в ритуале абсента используются определенные "инструменты". Если вам нравится приготовленный таким образом абсент, неплохо купить набор стаканов и ложек для абсента. Оба разработаны специально для этого напитка, и доступные стили могут быть довольно ошеломляющими, включая множество тщательно декорированных репродукций или оригинальных антикварных предметов.

Стаканы часто представляют собой небольшие фужеры, вмещающие в общей сложности 160-180 мл. Некоторые стили включают в себя небольшой резервуар на дне, вмещающий чуть более 15 мл. Он предназначен для наполнения абсентом, что позволяет не гадать, сколько налить. Основная часть стакана больше и предназначена для удерживания водно-абсентной смеси.

Ложки для абсента имеют дырочки и плоские, поэтому они могут легко лежать на стекле. На ложку кладут кусочек сахара, который служит фильтром для воды. Они тоже могут быть очень причудливыми, с различными рисунками, вырезанными в металле, через которые могут стекать сахар и вода.

В качестве альтернативы ложке вы также можете использовать капельницу для абсента (по-французски brouilles-absinthe). Это немного похоже на широкую воронку, в которую помещаются сахар и лед (или что-то другое, по вашему вкусу), через которую наливается вода.

Как налить абсент

Этот метод называется "ритуалом", потому что он предназначен для медленного и преднамеренного выполнения. Это позволяет пьющему получить удовольствие от всего, включая визуальную трансформацию, а не только от самого напитка.

В более традиционном понимании вода наливается по капле. Это причина создания фонтанов абсента. Их до сих пор можно найти в некоторых барах, которые с гордостью продвигают ритуал абсента.

  • Налейте около 30 грамм абсента в бокал для абсента или в бокал с аналогичной ножкой.
  • Положите кусочек сахара на ложку для абсента и положите ложку на край стакана. Если у вас нет ложки для абсента, подойдет большая вилка.
  • Медленно налейте на сахар холодную дистиллированную воду, чтобы он пропитался, и дайте ему застыть, пока кубик сахара не начнет растворяться.
  • Залейте сахар еще водой (снова медленно), пока не будет найдено желаемое разбавление и сахар полностью не растворится. Наиболее распространенное соотношение составляет от 3 до 5 частей воды на 1 часть абсента.
  • Когда вода попадает в ликер, ложе будет кружиться в жидкости, создавая настоящее зрелище и раскрывая травяной букет абсента.

Еще один популярный метод - обмакнуть кубик сахара в абсент, положить кубик на ложку и поджечь. Дайте сахару раствориться в абсенте и, когда пламя спадет, добавьте оставшийся сахар в жидкость.

Это работает, потому что абсент легко загорится. Однако, как и с любыми горящими напитками, нужно быть очень осторожным. Обязательно примите некоторые меры предосторожности - откиньте свободную одежду или волосы, уберите все пролитые спиртом и держите поблизости огнетушитель или, по крайней мере, стакан воды - во избежание несчастных случаев. Также не рекомендуется поджигать алкоголь, когда вы пьяны. Не забывайте о себе и не рискуйте.

алкоголь
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