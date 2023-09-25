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Как почистить стельки в кроссовках без лишних хлопот

Сергей Кущ
25 сентября 2023, 13:52 обновлено 25 сентября, 13:52
Вы сможете легко и эффективно очистить стельки в своих кроссовках и вернуть им свежесть и чистоту.
Как почистить стельки в кроссовках
Как почистить стельки в кроссовках / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Стельки в кроссовках могут быстро стать грязными и неприятными, но у них тоже есть право на свежесть и чистоту. Мы подробно расскажем, как отстирать стельки в кроссовках и как вернуть белизну белой стельке в вашей обуви.

Как отстирать стельки в кроссовках?

  1. Начните с того, что аккуратно извлеките стельки из кроссовок. Это позволит вам легче и эффективнее их очистить.
  2. Перед стиркой можно предварительно обработать пятна на стельках. Нанесите небольшое количество жидкого стирального средства или жидкости для удаления пятен на грязные участки и аккуратно потрите мягкой щеткой или губкой.
  3. Большинство стелек можно стирать в стиральной машине. Положите их в мешок для белья или подушку-перчатку, чтобы избежать повреждений стиральной машиной. Добавьте обычное средство для стирки и запустите деликатный цикл при низкой температуре (30-40°C).
  4. После стирки оставьте стельки высохнуть естественным путем. Не используйте нагревательные приборы, так как это может повредить материалы.

Как почистить белую стельку в обуви?

  • Паста из соды и воды: Создайте пасту, смешав соду с небольшим количеством воды до образования пасты. Нанесите эту пасту на белую стельку и оставьте на несколько часов. Затем тщательно промойте стельки.
  • Специализированные чистящие средства: Многие магазины предлагают специализированные средства для очистки обуви, включая стельки. Следуйте инструкциям на упаковке.
  • Белильный раствор: Если стельки остались сильно загрязненными и желаете вернуть им белизну, можно использовать белильный раствор. Однако будьте осторожны и следуйте инструкциям на упаковке.

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