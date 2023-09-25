Как почистить стельки в кроссовках без лишних хлопот

Вы сможете легко и эффективно очистить стельки в своих кроссовках и вернуть им свежесть и чистоту.

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Как почистить стельки в кроссовках / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Стельки в кроссовках могут быстро стать грязными и неприятными, но у них тоже есть право на свежесть и чистоту. Мы подробно расскажем, как отстирать стельки в кроссовках и как вернуть белизну белой стельке в вашей обуви.

Как отстирать стельки в кроссовках?

Начните с того, что аккуратно извлеките стельки из кроссовок. Это позволит вам легче и эффективнее их очистить. Перед стиркой можно предварительно обработать пятна на стельках. Нанесите небольшое количество жидкого стирального средства или жидкости для удаления пятен на грязные участки и аккуратно потрите мягкой щеткой или губкой. Большинство стелек можно стирать в стиральной машине. Положите их в мешок для белья или подушку-перчатку, чтобы избежать повреждений стиральной машиной. Добавьте обычное средство для стирки и запустите деликатный цикл при низкой температуре (30-40°C). После стирки оставьте стельки высохнуть естественным путем. Не используйте нагревательные приборы, так как это может повредить материалы.

Как почистить белую стельку в обуви?

Паста из соды и воды: Создайте пасту, смешав соду с небольшим количеством воды до образования пасты. Нанесите эту пасту на белую стельку и оставьте на несколько часов. Затем тщательно промойте стельки.

Создайте пасту, смешав соду с небольшим количеством воды до образования пасты. Нанесите эту пасту на белую стельку и оставьте на несколько часов. Затем тщательно промойте стельки. Специализированные чистящие средства: Многие магазины предлагают специализированные средства для очистки обуви, включая стельки. Следуйте инструкциям на упаковке.

Многие магазины предлагают специализированные средства для очистки обуви, включая стельки. Следуйте инструкциям на упаковке. Белильный раствор: Если стельки остались сильно загрязненными и желаете вернуть им белизну, можно использовать белильный раствор. Однако будьте осторожны и следуйте инструкциям на упаковке.

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