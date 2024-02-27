УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как правильно вырастить астры из семян: секреты для пышного цветения

Руслана Заклинская
27 февраля 2024, 02:42
Узнайте, как Вырастить астры из семян и наслаждаться их обильным цветением до поздней осени.
Как правильно вырастить астры из семян: секреты для пышного цветения
Когда и как сажать астры, чтобы они цвели до поздней осени / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Астры - это не просто цветы, это настоящая феерия цветов, которая украшает осенние сады. Их пышные соцветия радуют глаз богатством оттенков - от нежно-голубых до пурпурно-черных. Выращивание астр из семян - это несложный процесс, который под силу даже начинающим садоводам.

Как правильно посадить астры из семян

Первым шагом в выращивании астр из семян является подготовка рассадного материала. Семена астр можно приобрести в специализированных магазинах или вырастить самостоятельно из сбора прошлогодних растений.

Перед посевом рекомендуется обработать семена антисептическим раствором для защиты от болезней. Замочите семена в теплом растворе стимулятора роста в течение 12 часов, а затем высушите их.

видео дня

Если вы интересуетесь садоводством, прочитайте материал Главреда: Обработка деревьев перед весной: Чем опрыскивать - копеечное средство спасет сад.

Обычно семена астр сеют в контейнеры или горшки с легкой почвой в феврале-марте. Подготовьте рыхлую питательную почву. Можно использовать готовую почвосмесь для цветов или самостоятельно смешать дерновую, листовую и перегнойную землю в соотношении 2:1:1.

Семена не закапывают глубоко-достаточно просто прижать его к поверхности почвы а сверху притрусить землей. Затем следует полить водой семена.

Как быстро всходят семена астры

После посева семена астры могут всходить в течение 7-14 дней при оптимальных условиях температуры и влажности. Важно обеспечить регулярный полив и хорошее освещение для быстрого прорастания семян.

Нужно ли замачивать семена астры перед посадкой

Замачивание семян астры перед посадкой не является обязательным, но оно поможет ускорить их прорастание. Рекомендуется замачивать семена в теплой воде в течение 24 часов перед посадкой. Этот процесс способствует ускоренному прорастанию и улучшает развитие молодых растений.

Когда сажать астры чтобы зацвели до 1 сентября

Чтобы астры зацвели до 1 сентября, их следует сажать на рассаду в конце февраля - начале марта. Это позволит растениям набраться силы и развиться до начала цветения.

Когда сеять астры в почву

Астры можно сеять в почву в весенний период, когда минует угроза заморозков. Оптимальное время для посева-апрель-май, когда почва достаточно прогреется для быстрого прорастания семян.

Как сажать астры семенами в открытый грунт

Для посадки астр семенами в открытый грунт выбирают хорошо освещенные места с плодородной почвой. Сеют семена поверхностно или на небольшую глубину, соблюдая оптимальное расстояние между семенами.

Астры можно сажать семенами в открытый грунт в конце апреля – начале мая. Для этого нужно сделать бороздки глубиной 1-2 см, слегка присыпьте семена почвой и полейте.

Все эти советы помогут вам успешно вырастить астры из семян и в будущем насладиться их великолепным цветением в саду. Правильная посадка астр предполагает выбор оптимального времени для посева, надлежащую подготовку рассадного материала и создание благоприятных условий для прорастания семян.

Какая на вид Астра?

Астра (Aster) — род травянистых растений семейства Астровые (или сложноцветные) (Asteraceae), пишет Википедия.

Многолетние (редко двухлетние или однолетние) травянистые растения или полукустарники или кусты 3-300 см высотой. Преимущественно имеют длинные или короткие корневища. Стебли преимущественно отвесные или восходящие. Мелкие цветки в одиночных или собранных в метелку корзинах с черепичастой оберткой. Все астры имеют похожие на звезды цветки с желтыми (иногда красноватыми) серединками и внешними лучами (не лепестками) разной формы, белого, розового, пурпурного, синего или фиолетового окраса, разного размера.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
семена цветы цветение Астра
Реклама

Главное за день

"Россияне могут воевать вечно": сержант ВСУ указал на опасный момент

"Россияне могут воевать вечно": сержант ВСУ указал на опасный момент

04:15 Украина
Германия предоставила Украине новый пакет помощи: что туда вошло

Германия предоставила Украине новый пакет помощи: что туда вошло

01:28 Украина
Россияне захватили еще два населенных пункта под Авдеевкой - DeepState

Россияне захватили еще два населенных пункта под Авдеевкой - DeepState

00:15 Украина
Все главные новости

Популярное

Россия пойдет в большое наступление: майор ВСУ назвал неожиданные сроки 22264

Россия пойдет в большое наступление: майор ВСУ назвал неожиданные сроки

РФ может пойти в наступление за пределами фронта: в ВСУ раскрыли возможности врага 21921

РФ может пойти в наступление за пределами фронта: в ВСУ раскрыли возможности врага

Путин может принять важное решение после выборов в РФ - майор ВСУ 17156

Путин может принять важное решение после выборов в РФ - майор ВСУ

Гороскоп Таро на март 2024: Овнам - смена планов, Тельцам - конфликт, Близнецам - деньги 15499

Гороскоп Таро на март 2024: Овнам - смена планов, Тельцам - конфликт, Близнецам - деньги

Последние новости

04:46

Женщины переживают тяжелее: психолог назвал симптомы кризиса среднего возраста

04:15

"Россияне могут воевать вечно": сержант ВСУ указал на опасный моментВидео

03:00

Звезда фильмов Marvel и "Стар Трека" умер от тяжелой болезни

02:42

Как правильно вырастить астры из семян: секреты для пышного цветения

02:31

"Он был покрыт большой плитой": женщина перекапывала свой сад и нашла "сокровище"

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

02:00

55-летняя Дженнифер Энистон спровоцировала слухи о помолвке - СМИВидео

01:30

Угроза нового штурма Киева: украинцам раскрыли неожиданный сценарий и срокиВидео

01:28

Германия предоставила Украине новый пакет помощи: что туда вошло

00:44

"Враг уже близко": оккупанты приблизились к еще одному городу

Реклама
00:21

Путинистка Успенская отругала нетрезвую Пугачеву из-за песни: "Какого черта?"

00:15

Россияне захватили еще два населенных пункта под Авдеевкой - DeepState

26 февраля, понедельник
22:53

Магнитная буря сильно затягивается: Украину атаковал почти 5-балльный шторм

22:47

У Украины новый опасный конкурент на Евровидении-2024 - букмекерыВидео

22:47

В Штатах раскрыли план: получит ли Украина замороженные активы РФ

22:45

Гудименко раскритиковал темпы мобилизации в Украине: преимущество за РоссиейВидео

22:33

Без помощи США будет тяжело, Сырский разрабатывает сразу два плана- Зеленский

22:06

Трамп собрался их выгнать: принца Гарри и Меган Маркл могут депортировать из США

21:39

Лунный календарь стрижек на март 2024: лучшие даты для окрашивания и завивки

21:26

Наступают с 3 направлений: еще один населенный пункт под Авдеевкой под угрозой оккупации

21:25

Как забыть бывшего, которого любишь: самый простой и действенный способВидео

Реклама
21:06

Звезда популярного на ТВ шоу оскандалилась из-за выпадов в адрес Украины

20:53

Оккупанты окружают ВСУ: военный доложил ситуацию под Авдеевкой

20:52

Жерара Депардье в пятый раз обвинили в изнасиловани

20:44

В военных кругах оценили озвученные Зеленским потери ВСУ в 31 тысячуВидео

20:17

Гороскоп на март 2024 для Стрельцов: астролог предрекла важные знакомства и романВидео

20:07

Как отмыть силиконовый чехол от желтизны: простые, но интересные советы

20:03

Умер популярный украинский блогер-миллионник Юрий Ворожко - ему было 32

19:57

Кому в Украине могут отменить выплаты пенсий: разъяснение Пенсионного фонда

19:44

Военный объяснил, в чем сложность ударов по Крымскому мостуВидео

19:41

В Украину врывается настоящая весна: где потеплеет до почти 20 градусов

19:31

В "Дії" появятся новые документы: в Украине запустили пилотный проект

19:10

Ситуация сложная: Украина может остаться без снарядов уже летом - Spiegel

19:10

Лунный календарь на 27 февраля: для кого критичен этот день

19:10

Сегодня США сдают Украину, а завтра - Тайваньмнение

19:03

Найти ошибку на картинке за 9 секунд смогут не все: загадка для самых сообразительных

18:50

Польские фермеры будут "искать" украинское зерно на границе с Германией и Литвой

18:49

"Лучшая мама в мире": старшая дочь Ольги Фреймут нежно поздравила ее с днем рождения

18:49

Сразу 55 путинистов: новые жесткие санкции против артистов РФ

18:46

"Многие женщины пойдут на войну": Тамерлан высказался о женской мобилизации

18:45

Оккупантов выбивают: в ВСУ рассказали об успехе на Авдеевском направлении

Реклама
18:16

Мужчины будут носить на руках: шикарный рецепт вкуснейшего салата "Мужское счастье"Видео

18:14

FAVBET передал пограничникам 60 млн грн для строительства эшелонированных линий обороны

17:57

Украинцы смогут получать деньги после покупок: президент анонсировал новую программу

17:50

РосСМИ нашли отца убитого летчика Кузьминова: тот в высказываниях не сдерживался

17:31

Очень важная примета 27 февраля: почему обязательно нужно завесить окна шторами

17:25

Украина догнала русских в изготовлении дронов-камикадзе - министр Камышин

16:56

"Какие же ужасные": сын Монатика попал в больницу

16:48

Как пережить расставание: чего не стоит делать сразу после разрыва

16:45

Шольц выступил против поставок Украине ракет Taurus и назвал причину

16:42

Зеленский подписал закон о демобилизации срочников

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделю
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять