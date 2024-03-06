Как разблокировать 'скрытую' функцию стиралки: женщина поделилась лайфхаком

Символ "только для химчистки", это не обязательно означает, что его можно стирать только в химчистке. Опытная хозяйка поделилась "секретным" способом.

https://glavred.info/lifehack/kak-razblokirovat-skrytuyu-funkciyu-stiralki-zhenshchina-podelilas-layfhakom-10547777.html Ссылка скопирована

Как разблокировать "скрытую" функцию стиралки - как стирать без химчистки / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Относить одежду в химчистку может быть неприятно, не говоря уже о том, что это отнимает много времени и денег, но иногда это необходимо. Так было до тех пор, пока энтузиаст уборки не обнаружил, что на вашей стиральной машине есть "секретная" кнопка, которая позволяет стирать дома вещи с пометкой "только для химчистки", пишет Mirror.

Часто на некоторых вещах написано "только для сухой чистки", потому что они могут совпасть, если их постирать при слишком высокой температуре или слишком быстром отжиме в домашних условиях. Однако в вашей стиральной машине есть настройки, которые могут предотвратить это.

Хейзел Маккинни говорит, что у нее есть идеальная настройка для борьбы с этими проблемами, и даже костюм-тройка "прекрасно отстирывается" с помощью этого способа. В видео для TikTok, где она продемонстрировала, что она делает, она объяснила, что делает.

видео дня

"Я просто покажу вам одну из этих настроек на этой машине. Я использую деликатную стирку. Кто бы мог подумать, что можно стирать брюки от костюма? У меня есть пиджак и мужской костюм-тройка. Здесь написано "только сухая чистка", но я покажу вам маленькую хитрость", - отметила она.

Смотрите видео о том, как стирать в домашних условиях одежду, которая предназначена для стирки только в химчистке:

Мама двоих детей, имеющая собственную прачечную, положила капсулу моющего средства в стиральную машину на программу деликатной стирки, которая автоматически переключилась на 800 оборотов при температуре 40 градусов.

"Это все, что мне нужно", - отметила хозяйка.

Делясь конечными результатами, она добавила: "Стирка закончена, и одежда прекрасно отстирывается. Теперь все, что мне нужно сделать, это повесить ее в теплой комнате, и она будет выглядеть великолепно. Все, что вам нужно сделать, это, возможно, лишь немного отпарить", резюмировала она.

Однако, стоит отметить, что не все ткани одинаковы, поэтому важно быть осторожными, стирая дома ткани только для химчистки, поскольку всегда существует риск.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.