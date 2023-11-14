УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Как самому починить молнию: несложные советы, которые помогут каждому

Дмитрий Видоменко
14 ноября 2023, 18:46
Времена нынче суровые ‒ и потому нужно заботиться о своих вещах. Главред рассказывает, как самостоятельно починить молнию (в первую очередь на куртке).
Как поменять молнию
Как поменять молнию - простые советы, которые помогут каждому / коллаж ua.depositphotos.com

Починка молнии на куртке может зависеть от того, что именно произошло с ней.

Как починить молнию на куртке внизу

Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять:

  • Проверьте зубцы молнии. Если молния застревает из-за поврежденных зубцов, вы можете попробовать аккуратно разъединить их с помощью небольших плоских пассатижей. Если зубцы повреждены, попробуйте их аккуратно исправить, используя плоские пассатижи или небольшую плоскую отвертку.
  • Смазка. Молнии могут заедать из-за недостатка смазки. Попробуйте нанести небольшое количество вазелина, карандаша или специального смазочного средства для молний.
  • Подтяжка молнии. Если молния часто расстегивается, она может быть недостаточно натянута. В этом случае, с помощью пассатижей аккуратно подтяните ее, чтобы она была более плотной.
  • Замена бегунка. Если бегунок сломан, замените его. Можно купить новый бегунок и установить его, следуя инструкциям на упаковке.
  • Проверьте швы. Иногда проблемы с молнией могут быть связаны с повреждением швов вокруг нее. Проверьте, нет ли разрывов на куртке либо повреждений в области молнии. Если проблема не устранилась после простых манипуляций ‒ то вам, возможно, придется обратиться к профессионалам по ремонту одежды или портному, чтобы выполнить более сложные ремонтные работы.

Чем заменить язычок на бегунке молнии

Если язычок на бегунке молнии сломан или потерян, вы можете временно заменить его различными материалами, которые могут служить в качестве временной фиксации.

видео дня

Вот несколько идей:

  • Нить или шнурок. Протяните нить или шнурок через отверстие в бегунке. Узел на конце нити может помочь предотвратить ее выскальзывание.
  • Бумажная закладка или карточка. Используйте кусок бумаги или карточку, чтобы создать временный язычок. Проколите отверстие и протяните бумагу через него.
  • Безопасная булавка. Безопасная булавка может использоваться для временной фиксации молнии. Просто проткните ее через отверстие в бегунке.
  • Зажим для бумаг. Он также может быть использован в качестве временного язычка. Просто закрепите его через отверстие в бегунке.
  • Липкая лента. Если у вас есть кусок липкой ленты, вы можете использовать его в качестве временного язычка. Эти варианты могут служить временным решением до тех пор, пока вы не сможете приобрести или заменить бегунок молнии с новым язычком. Помните, что это временные меры, и важно заменить бегунок как можно скорее для нормальной работы молнии.

Как поменять молнию

Как починить молнию, если бегунок соскочил с одной стороны

Если бегунок молнии соскочил с одной стороны, то вам нужно вернуть его на место. Вот шаги, которые вы можете предпринять:

  • Разъедините молнию. Осторожно разъедините молнию, доведя ее до нижнего конца. Это обеспечит доступ к месту, где бегунок соскочил.
  • Проверьте место соскакивания. Внимательно осмотрите зубцы молнии в том месте, где бегунок соскочил. Убедитесь, что нет повреждений или изогнутых зубцов.
  • Вставьте бегунок. Верните его обратно в зубцы молнии. Обычно это можно сделать, просто прижимая его к месту соскакивания и двигая вверх по молнии. Убедитесь, что бегунок легко скользит по молнии.
  • Плавные движения. Если бегунок трудно вставить, используйте легкие, плавные движения. Не используйте силу, чтобы избежать повреждения молнии.
  • Закрепите бегунок. После того как бегунок вернулся на место, проверьте, как он работает. Закрепите молнию, двигая бегунок вверх и вниз, чтобы удостовериться, что он легко скользит.

Если вы все еще сталкиваетесь с проблемами, возможно, бегунок поврежден или изношен, и его нужно заменить. В этом случае вам придется купить новый бегунок и установить его на молнию.

Вас могут заинтересовать такие тексты:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
куртка интересные новости молния
Реклама

Главное за день

Могли охотиться конкретно на него: ГБР раскрыли детали удара по 128 бригаде

Могли охотиться конкретно на него: ГБР раскрыли детали удара по 128 бригаде

19:42 Украина
"Четкий план победы": Ермак впервые рассказал о 2 главных целях для Зеленского

"Четкий план победы": Ермак впервые рассказал о 2 главных целях для Зеленского

19:06 Украина
РФ нацелилась на два города, усиливает удары дронами: Сырский раскрыл колоссальные потери врага

РФ нацелилась на два города, усиливает удары дронами: Сырский раскрыл колоссальные потери врага

18:10 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:47

Сильнейший ритуал мольфара: как избавиться от постоянной усталости и бессилия

19:46

3 года тюрьмы: стало известно, сколько Остапу Ступке хотят дать за пьяное ДТП

19:42

Могли охотиться конкретно на него: ГБР раскрыли детали удара по 128 бригаде

19:34

Кошке нужна срочная помощь, если она делает одно действие

19:22

Жена Цукерберга показала, как выглядел медиамагнат на первом свидании с ней

Байден не убедит Си Цзиньпина отказаться от поддержки России - КуликБайден не убедит Си Цзиньпина отказаться от поддержки России - Кулик
19:10

Зачем оккупанты штурмуют Авдеевкумнение

19:06

"Четкий план победы": Ермак впервые рассказал о 2 главных целях для Зеленского

18:46

Как самому починить молнию: несложные советы, которые помогут каждому

18:32

На войне погиб участник проекта "Мастер Шеф"

Реклама
18:10

РФ нацелилась на два города, усиливает удары дронами: Сырский раскрыл колоссальные потери врага

17:58

Пентагон в обход санкций закупал российскую нефть - WP "слило" подробности

17:53

Звезда "Домика на счастье" сменила имя и раскрыла причину этого решения

17:43

Активно вербуют украинцев: ГУР сообщило о подготовке оккупантов к зимней атаке

17:38

Украинский спортсмен сбежал от мобилизации в ЕС и сделал циничное заявление

17:30

Военную помощь Украине прекратят: Словакия сообщила НАТО о решении

17:19

РФ готовит "бронекулак" и нацелилась на захват двух городов: где ждать штурма

17:18

Неутешительный прогноз: The Economist рассказали, сколько продлится война в Украине

17:10

В ЕС дали заднюю: Кулеба рассказал, почему Украина не получит миллион снарядов

17:07

Ракетный удар по 128 бригаде на Запорожье: Минобороны назвало виновных в трагедии

17:04

Пародирует Пугачеву и Распутину: СМИ рассказали, как Лорак стала "клоунессой" у Пескова

Реклама
17:03

Пройти дома 5000 шагов – легко: как похудеть с помощью ходьбыВидео

16:32

Невероятная оптическая иллюзия для избранных: единицы могут найти кошку в саду

16:31

Почему кот высовывает язык: причины, о которых вы не задумывались

16:12

Внедорожник для спецзаданий - "Украинская команда" передала очередной автомобиль разведчикам

16:08

"Лады" кончились, берите холодильник: в "ЛНР" опозорились подачками семьям боевиковВидео

16:05

Колонны техники взорвали: в ВСУ сообщили о разгроме противника под Авдеевкой

16:00

"Русская водка - что ты натворила": путинистка Цыганова с мужем поехала на Донбасс

15:59

Что нельзя делать 16 ноября: названы вещи, которые в этот день притянут проблемы

15:55

Ботинки - за час, кроссовки - за 10 минут: как быстро высушить обувь

15:48

Чем нельзя протирать монитор: останутся разводы и царапины

15:40

В составе ВСУ появилась рота ударных БпЛА "Фаворит"Фото

15:29

В Украине зимой рекордно подорожают популярные продукты: цена вырастет на 50%

15:28

Почему пальмовое масло так вредно: стоит знать 2 главные причины

15:17

Проклятие "Эйфории": внезапно умер продюсер сериала Кевин Турен

15:15

"У нас перебита логистика": роспропаганда истерит из-за неудач РФ на левом берегу ДнепраВидео

15:14

Черноморский флот бежит из Крыма: в НАТО признали эффективность ударов Сил обороны

15:14

Эксперт рассказал, что миру следует ждать от встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена

14:46

"Бывших коммунистов не бывает": во Львове взбунтовались против Фарион

14:40

Это удар для России: эксперт раскрыл возможный исход переговоров США и Китая

14:32

Какая пенсия будет у людей с минимальной и высокой зарплатой: ответ экспертов

Реклама
14:30

Из чего состоят батарейки и какой тип лучше выбрать: секреты, которые вы не знали

14:27

Для Украины может быть 2 хороших последствия от встречи Байдена и Си Цзиньпина – Кулик

14:15

В Украине меняют работу ПВО: Зеленский рассказал, что Россия поменяла тактику боя

14:00

Ситуация обострилась: враг начал штурм на стратегическом направлении - офицер ВСУ

13:58

Китай заинтересован в войне в Украине: эксперт назвал неожиданную причину

13:34

Favbet Tech вошла в топ ИТ-компаний, наиболее поддерживающих Украину реклама

13:13

"Коса скоро будет наша": топ-генерал ВСУ раскрыл детали операций на юге

13:01

Украинским школьникам запретят пользоваться гаджетами: в МОН сделали заявление

12:56

ВСУ на Левобережье, скоро перелом: у Зеленского назвали решающий год в войне

12:54

Melovin, Пугачева и Женщина-кошка: 7 звезд, которые страдают сахарным диабетом

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять