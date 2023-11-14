Как самому починить молнию: несложные советы, которые помогут каждому

Времена нынче суровые ‒ и потому нужно заботиться о своих вещах. Главред рассказывает, как самостоятельно починить молнию (в первую очередь на куртке).

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Как поменять молнию - простые советы, которые помогут каждому / коллаж ua.depositphotos.com

Починка молнии на куртке может зависеть от того, что именно произошло с ней.

Как починить молнию на куртке внизу

Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять:

Проверьте зубцы молнии. Если молния застревает из-за поврежденных зубцов, вы можете попробовать аккуратно разъединить их с помощью небольших плоских пассатижей. Если зубцы повреждены, попробуйте их аккуратно исправить, используя плоские пассатижи или небольшую плоскую отвертку.

Смазка. Молнии могут заедать из-за недостатка смазки. Попробуйте нанести небольшое количество вазелина, карандаша или специального смазочного средства для молний.

Подтяжка молнии. Если молния часто расстегивается, она может быть недостаточно натянута. В этом случае, с помощью пассатижей аккуратно подтяните ее, чтобы она была более плотной.

Замена бегунка. Если бегунок сломан, замените его. Можно купить новый бегунок и установить его, следуя инструкциям на упаковке.

Проверьте швы. Иногда проблемы с молнией могут быть связаны с повреждением швов вокруг нее. Проверьте, нет ли разрывов на куртке либо повреждений в области молнии. Если проблема не устранилась после простых манипуляций ‒ то вам, возможно, придется обратиться к профессионалам по ремонту одежды или портному, чтобы выполнить более сложные ремонтные работы.

Чем заменить язычок на бегунке молнии

Если язычок на бегунке молнии сломан или потерян, вы можете временно заменить его различными материалами, которые могут служить в качестве временной фиксации.

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Вот несколько идей:

Нить или шнурок. Протяните нить или шнурок через отверстие в бегунке. Узел на конце нити может помочь предотвратить ее выскальзывание.

Бумажная закладка или карточка. Используйте кусок бумаги или карточку, чтобы создать временный язычок. Проколите отверстие и протяните бумагу через него.

Безопасная булавка. Безопасная булавка может использоваться для временной фиксации молнии. Просто проткните ее через отверстие в бегунке.

Зажим для бумаг. Он также может быть использован в качестве временного язычка. Просто закрепите его через отверстие в бегунке.

Липкая лента. Если у вас есть кусок липкой ленты, вы можете использовать его в качестве временного язычка. Эти варианты могут служить временным решением до тех пор, пока вы не сможете приобрести или заменить бегунок молнии с новым язычком. Помните, что это временные меры, и важно заменить бегунок как можно скорее для нормальной работы молнии. Рекомендуем: 3 движения - нет проблем: чем смазать молнию, чтобы не заедала Как почистить кожаную куртку дома: 4 шага и 11 самых эффективных способов

Как починить молнию, если бегунок соскочил с одной стороны

Если бегунок молнии соскочил с одной стороны, то вам нужно вернуть его на место. Вот шаги, которые вы можете предпринять:

Разъедините молнию. Осторожно разъедините молнию, доведя ее до нижнего конца. Это обеспечит доступ к месту, где бегунок соскочил.

Проверьте место соскакивания. Внимательно осмотрите зубцы молнии в том месте, где бегунок соскочил. Убедитесь, что нет повреждений или изогнутых зубцов.

Вставьте бегунок. Верните его обратно в зубцы молнии. Обычно это можно сделать, просто прижимая его к месту соскакивания и двигая вверх по молнии. Убедитесь, что бегунок легко скользит по молнии.

Плавные движения. Если бегунок трудно вставить, используйте легкие, плавные движения. Не используйте силу, чтобы избежать повреждения молнии.

Закрепите бегунок. После того как бегунок вернулся на место, проверьте, как он работает. Закрепите молнию, двигая бегунок вверх и вниз, чтобы удостовериться, что он легко скользит.

Если вы все еще сталкиваетесь с проблемами, возможно, бегунок поврежден или изношен, и его нужно заменить. В этом случае вам придется купить новый бегунок и установить его на молнию.

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