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Как сделать, чтобы не потело зеркало в ванной: 2 простые лайфхаки

Сергей Кущ
6 ноября 2023, 12:34
Не обязательно каждый раз протирать зеркало рукой или полотенцем.
Как сделать, чтобы не потело зеркало в ванной
Как сделать, чтобы не потело зеркало в ванной / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Запотевшие зеркала в ванной - неприятная проблема, которой хотелось бі избежать. Оказывается, не обязательно каждый раз протирать зеркало рукой или полотенцем - существует простое решение этой проблемы.

Для того чтобы зеркало перестало запотевать после горячей ванны, вам потребуется немного автомобильного воска. Процедура не только устранит проблему запотевания, но также сделает ваше зеркало более чистым и блестящим.

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Как сделать, чтобы не потело зеркало в ванной?

Чтобы воспользоваться этим методом, нанесите автомобильный воск на зеркало в несколько слоев и дайте ему высохнуть. Затем аккуратно протрите его сухой тканью, словно полируя поверхность. Эту процедуру можно повторять каждый месяц, и результат вас приятно удивит.

Также можно использовать пену для бритья.

  • Для этого нанесите ее на сухое зеркало. Совсем чуть-чуть. Иначе разводы будет сложно полировать.
  • Протрите сухой салфеткой до блеска.

Теперь вы можете наслаждаться более ясным отражением и забыть о проблеме запотевания зеркала.

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