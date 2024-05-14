Как спасти замерзшую картошку: что сделать, чтобы не погубить урожай

Как спасти замерзшую картошку?
Спасти замерзшую картошку возможно, но важно действовать быстро и правильно, чтобы не потерять весь урожай, сообщает портал "Днепровская советчица".
Что делать:
1. Оцените степень заморозки:
- Легко подмерзшая картошка (температура хранения была около 0°C) может быть спасена.
- Сильно пострадавшая (температура хранения была ниже -2°C) скорее всего, уже непригодна.
2. Не торопитесь копать:
Дайте картофелю несколько дней, чтобы оттаять в земле.
3. Осмотрите ботву:
Почерневшая и увядшая ботва, к сожалению, не спасена.
4. Действуйте:
Утром, до восхода солнца, опрыскайте ботву холодной водой из лейки или шланга с мелким распылителем.Создайте тень над грядкой, чтобы вода таяла медленно.
Это поможет - предотвратить растрескивание клубней от льда и снизить стресс растения.
Важно:
- Не используйте для полива горячую воду.
- Не копайте картофель раньше чем через 2 недели после заморозков.
- Тщательно осмотрите клубни перед хранением.
- Удалите все поврежденные и подгнившие экземпляры.
- Храните замерзшую картошку отдельно от непострадавшего урожая.
Что такое картофель?
Картофель, или паслен клубненосной (лат. Solánum tuberósum), - вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслен (Solanum) семейства Пасленовые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом, сообщает "Википедия".
Какую температуру выдерживают всходы картофеля?
Всходы картофеля довольно нежны к холоду. Они могут погибнуть уже при -2°C. Небольшие заморозки (-1°C) нанесут им вред, но растения могут оправиться при благоприятных условиях.
Более устойчивы к заморозкам взрослые растения, которые могут выдержать кратковременное понижение температуры до -4°C.
Стоит отметить, что:
- Сорта картофеля различаются по устойчивости к холоду.
- Погодные условия также играют важную роль.
- Закаленные растения более устойчивы к заморозкам.
- Влажная и ветреная погода усугубляет вред от мороза.
Рекомендации:
- Выбирайте для посадки сорта картофеля, устойчивые к холоду в вашем регионе.
- Сажайте картофель в рекомендуемое время, когда угроза заморозков миновала.
- Используйте укрывные материалы, если прогнозируются заморозки.
- Регулярно окучивайте картофель, чтобы увеличить слой почвы над клубнями.
Помните:
Здоровые и закаленные растения более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям.
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Можно ли сажать картошку если она замерзла?
Можно ли сажать замерзшую картошку, зависит от степени заморозки и сорта.
Если:
- Картофель только слегка подмерз (температура хранения была около 0°C), шансы на его прорастание есть, но урожай будет меньше, чем обычно.
- Клубни сильно пострадали (температура хранения была ниже -2°C), сажать их не стоит.
Далее - дайте картофелю прогреться при комнатной температуре в течение нескольких дней. И проведите протравку клубней фунгицидами.
Посадка:
- Сажайте замерзшую картошку на 1-2 недели позже, чем обычно.
- Выберите теплое солнечное место.
- Обеспечьте хороший дренаж.
- Увеличьте слой почвы над клубнями.
Уход:
- Регулярно поливайте картофель.
- Подкармливайте его удобрениями.
- Окучивайте растения.
- Следите за прогнозом погоды и защищайте посадки от заморозков.
Помните:
- Даже при соблюдении всех рекомендаций гарантии урожая с замерзшей картошки нет.
- Лучше использовать неповрежденный посадочный материал.
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