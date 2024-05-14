Как спасти замерзшую картошку: что сделать, чтобы не погубить урожай

Спасти замерзшую картошку возможно, но важно действовать быстро и правильно, чтобы не потерять весь урожай.

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Как спасти замерзшую картошку? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Как спасти замерзшую картошку?

Спасти замерзшую картошку возможно, но важно действовать быстро и правильно, чтобы не потерять весь урожай, сообщает портал "Днепровская советчица".

Что делать:

1. Оцените степень заморозки:

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Легко подмерзшая картошка (температура хранения была около 0°C) может быть спасена.

Сильно пострадавшая (температура хранения была ниже -2°C) скорее всего, уже непригодна.

2. Не торопитесь копать:

Дайте картофелю несколько дней, чтобы оттаять в земле.

3. Осмотрите ботву:

Почерневшая и увядшая ботва, к сожалению, не спасена.

4. Действуйте:

Утром, до восхода солнца, опрыскайте ботву холодной водой из лейки или шланга с мелким распылителем.Создайте тень над грядкой, чтобы вода таяла медленно.

Это поможет - предотвратить растрескивание клубней от льда и снизить стресс растения.

Важно:

Не используйте для полива горячую воду.

Не копайте картофель раньше чем через 2 недели после заморозков.

Тщательно осмотрите клубни перед хранением.

Удалите все поврежденные и подгнившие экземпляры.

Храните замерзшую картошку отдельно от непострадавшего урожая.

Что такое картофель? Картофель, или паслен клубненосной (лат. Solánum tuberósum), - вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслен (Solanum) семейства Пасленовые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом, сообщает "Википедия".

Какую температуру выдерживают всходы картофеля?

Всходы картофеля довольно нежны к холоду. Они могут погибнуть уже при -2°C. Небольшие заморозки (-1°C) нанесут им вред, но растения могут оправиться при благоприятных условиях.

Более устойчивы к заморозкам взрослые растения, которые могут выдержать кратковременное понижение температуры до -4°C.

Стоит отметить, что:

Сорта картофеля различаются по устойчивости к холоду.

Погодные условия также играют важную роль.

Закаленные растения более устойчивы к заморозкам.

Влажная и ветреная погода усугубляет вред от мороза.

Рекомендации:

Выбирайте для посадки сорта картофеля, устойчивые к холоду в вашем регионе.

Сажайте картофель в рекомендуемое время, когда угроза заморозков миновала.

Используйте укрывные материалы, если прогнозируются заморозки.

Регулярно окучивайте картофель, чтобы увеличить слой почвы над клубнями.

Помните:

Здоровые и закаленные растения более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям.

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Можно ли сажать картошку если она замерзла?

Можно ли сажать замерзшую картошку, зависит от степени заморозки и сорта.

Если:

Картофель только слегка подмерз (температура хранения была около 0°C), шансы на его прорастание есть, но урожай будет меньше, чем обычно.

Клубни сильно пострадали (температура хранения была ниже -2°C), сажать их не стоит.

Далее - дайте картофелю прогреться при комнатной температуре в течение нескольких дней. И проведите протравку клубней фунгицидами.

Посадка:

Сажайте замерзшую картошку на 1-2 недели позже, чем обычно.

Выберите теплое солнечное место.

Обеспечьте хороший дренаж.

Увеличьте слой почвы над клубнями.

Уход:

Регулярно поливайте картофель.

Подкармливайте его удобрениями.

Окучивайте растения.

Следите за прогнозом погоды и защищайте посадки от заморозков.

Помните:

Даже при соблюдении всех рекомендаций гарантии урожая с замерзшей картошки нет.

Лучше использовать неповрежденный посадочный материал.

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