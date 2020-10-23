Как варить яйца: правила для идеального приготовления

На самом деле, когда дело доходит до вареного яйца, время решает все. / Pixabay

Самый частый кулинарный вопрос, который приходится слышать профессионалам: сколько варить яйца и как варить яйца?

Кажется, что ответ очень прост: чтобы сварить яйца вкрутую необходимо 12 минут. Но не все так просто, ведь все зависит от того, какой вид вареного яйца вы предпочитаете, будь то полностью приготовленный желток или мягкий сливочный центр, яйца всмятку.

На самом деле, когда дело доходит до вареного яйца, время решает все. И если вы планируете приготовить яйца для вкусного салата из авокадо и яиц или просто нуждаетесь в быстрой и легкой белковой закуске - вам нужно точно знать, сколько нужно варить яйца. Главред создал удобное руководство, которое покажет вам надежный способ варки яиц, независимо от того, какой тип вы предпочитаете. Итак, как правильно варить яйца?

Правило 1: не бросайте холодные яйца в кипящую воду.

Внезапное изменение температуры может привести к "шоковой" или неравномерной варке яиц или, что еще хуже, к треснувшим, поврежденным яйцам. Вместо этого осторожно нагрейте яйца в воде. Это позволяет готовить постепенно и равномерно, как при приготовлении идеального яйца вкрутую.

Вы поймете, что ваше яйцо отлично приготовлено, если у него непрозрачная желтая середина. Желток переваренного яйца, напротив, станет зеленовато-серым.

Для получения идеального вареного яйца каждый раз придерживайтесь следующей формулы:

Выложите один слой сырых яиц на дно средней или большой кастрюли. Заполните кастрюлю водой примерно на 1 см над яйцами.

Поставьте кастрюлю на сильный огонь. Доведите до кипения. Снимите кастрюлю с огня. Накройте крышкой и дайте яйцам постоять 12 минут.

Поместите яйца в холодную воду или поместите в ледяную баню, чтобы они остыли. Очистите сваренные вкрутую яйца и наслаждайтесь.

Яйцо всмятку (слегка жидкий центр)

После того, как яйца закипят, дайте яйцам постоять в воде 4-5 минут.

Желток немного более плотный (текстура как заварной крем)

Оставьте яйца в воде на 6 минут.

Твердый желток (еще немного сливочный с небольшим количеством жидкости)

Оставьте яйца в воде на 10 минут.

Яйцо, сваренное вкрутую (для вареных яиц или яичного салата)

Оставьте яйца в воде на 12 минут.

Как долго яйца, сваренные вкрутую, хранятся в холодильнике?

Вы можете безопасно хранить яйца в скорлупе в холодильнике от одной до полутора недель.