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Какая температура должна быть в холодильнике: простейший совет сбережет продукты

Дмитрий Видоменко
22 января 2024, 14:54
"Какую температуру нужно выставлять в холодильнике?" - рано или поздно о таком задумается любой владелец данного агрегата.
Холодильник
Какая должна быть температура в холодильнике на полках? / коллаж Главред, коллаж УНИАН и Flickr / mel & pam / colander_taupe

Какая температура должна быть в холодильнике

Оптимальная температура в холодильнике составляет от 2 до 4 градусов Цельсия. При такой температуре продукты хранятся дольше, сохраняя свои питательные свойства и вкус.

В морозильной камере температура должна быть ниже -19 градусов Цельсия. При такой температуре продукты замораживаются и не портятся в течение длительного времени.

В летний сезон температуру в холодильнике можно немного повысить, до 5-6 градусов Цельсия. Это связано с тем, что в жаркую погоду продукты быстрее портятся.

В холодный сезон температуру в холодильнике можно немного понизить, до 1-2 градусов Цельсия. Это поможет сохранить продукты свежими в течение более длительного времени.

На температуру в холодильнике также влияет количество продуктов, находящихся в нем. Чем больше продуктов в холодильнике, тем выше должна быть температура.

Какая должна быть температура в холодильнике на полках?

В холодильнике можно выделить несколько зон с разной температурой:

  • Верхняя полка: самая теплая полка, температура на ней составляет около 5-7 градусов Цельсия. На этой полке можно хранить продукты, которые не требуют длительного хранения, такие как открытые консервы, соусы, напитки.
  • Средняя полка: температура на этой полке составляет около 3-5 градусов Цельсия. На этой полке можно хранить большинство продуктов, таких как мясо, рыба, овощи, фрукты.
  • Нижняя полка: самая холодная полка, температура на ней составляет около 2-4 градусов Цельсия. На этой полке можно хранить продукты, которые требуют более низких температур, такие как сыр, колбаса, молоко.
  • Зона свежести: в некоторых холодильниках есть специальная зона свежести, в которой поддерживается температура около 0 градусов Цельсия. В этой зоне можно хранить продукты, которые быстро портятся, такие как мясо, рыба, овощи, фрукты.

Придерживаясь этих рекомендаций, вы сможете сохранить продукты свежими и вкусными в течение длительного времени.

Холодильник

Какая температура должна быть в холодильнике летом?

Оптимальная температура в холодильнике летом составляет 5-6 градусов Цельсия. При такой температуре продукты хранятся дольше, сохраняя свои питательные свойства и вкус. В жаркую погоду продукты быстрее портятся, поэтому важно поддерживать более низкую температуру в холодильнике.

В морозильной камере температура должна быть ниже -18 градусов Цельсия. При такой температуре продукты замораживаются и не портятся в течение длительного времени.

На температуру в холодильнике также влияет количество продуктов, находящихся в нем. Чем больше продуктов в холодильнике, тем выше должна быть температура.

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