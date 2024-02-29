Какую рыбу можно и нельзя ловить весной: четкое объяснение

Весна уже на пороге, а значит, снова актуальный вопрос: "Какая рыба клюет весной?". Главред максимально подробно в нем разбирается.

https://glavred.info/lifehack/kakuyu-rybu-mozhno-i-nelzya-lovit-vesnoy-chetkoe-obyasnenie-10546187.html Ссылка скопирована

Какую рыбу можно ловить весной? / коллаж ua.depositphotos.com

Какая рыба клюет весной?

С наступлением весны активность рыбы значительно возрастает, поэтому это прекрасное время для рыбалки. Вот некоторые виды рыб, которые лучше всего клюют весной:

Белая рыба:

Плотва: активизируется с прогревом воды до 4-5°C, клюет в течение всей весны.

Окунь: начинает клевать с прогревом воды до 6-8°C, активен в течение всей весны.

Лещ: активизируется с прогревом воды до 8-10°C, лучше всего клюет в мае.

Карась: начинает клевать с прогревом воды до 10-12°C, активен в течение всей весны.

Линь: клюет с прогревом воды до 15-18°C, лучше всего клюет в мае-июне.

Густера: активизируется с прогревом воды до 10-12°C, клюет в течение всей весны.

Язь: активен в течение всей весны, но лучше всего клюет в мае.

Хищная рыба:

Щука: активизируется с прогревом воды до 4-5°C, клюет в течение всей весны.

Судак: начинает клевать с прогревом воды до 6-8°C, активен в течение всей весны.

Жерех: активизируется с прогревом воды до 10-12°C, лучше всего клюет в мае.

Прочие:

Сом: активизируется с прогревом воды до 14-16°C, клюет в течение всей весны.

Толстолобик: начинает клевать с прогревом воды до 18-20°C, лучше всего клюет в мае-июне.

Амур: активизируется с прогревом воды до 20-22°C, лучше всего клюет в мае-июне.

Важно отметить, что активность рыбы может варьироваться в зависимости от погодных условий, региона и конкретного водоема. Поэтому перед рыбалкой рекомендуется ознакомиться с прогнозом поклевки и местными особенностями.

Вот несколько советов для успешной весенней рыбалки:

Выбирайте правильные снасти. Для ловли белой рыбы используйте легкие удочки и леску, для хищника - более мощные снасти.

Используйте подходящую приманку. Для белой рыбы подойдут черви, опарыши, мотыль, для хищника - черенки или искусственные приманки.

Ищите рыбу в местах с прогретой водой. Весной рыба часто держится на мелководье, возле зарослей тростника или в заливах.

Не забывайте о прикормке. Прикормка может значительно улучшить результаты рыбалки.

Какую рыбу нельзя ловить во время нереста?

Во время нереста запрещается ловить все виды рыбы, которые занесены в Красную книгу Украины. К ним относятся:

Лосось Дунайский

Таймень

Голавль

Вырезуб

Черный аист

Стерлядь

Мидия Черноморская

Устрица съедобна

Также запрещается ловить рыбу в нерестовых зонах, которые устанавливаются местными органами власти. Перечень нерестовых зон можно найти на сайтах Государственного агентства рыбного хозяйства Украины или областных управлений рыбоохраны.

За нарушение правил рыбалки во время нереста предусмотрен штраф:

За рыбалку в нерестовый период: от 340 до 680 грн.

За рыбалку в нерестовой зоне: от 680 до 1360 грн.

За рыбалку запрещенными орудиями ловли: от 1700 до 3400 грн.

За вылов рыбы, занесенной в Красную книгу Украины: от 3400 до 5100 грн.

Что такое нерест? Нерест - сложное инстинктивное поведение рыб в период размножения.

Обычно происходит в определенных местах (на нерестилищах). У многих Рыб во время нереста появляется брачный наряд. Некоторые рыбы (проходные) для нереста идут из моря в реки или из рек в моря, сообщает "Википедия".

Важно помнить, что нерестовый запрет вводится для сохранения рыбных ресурсов. Следуя правилам рыбалки, вы помогаете сохранить рыбу для будущих поколений.

Вот несколько советов, как не навредить рыбе во время нереста:

Не ловите рыбу в нерестовых зонах.

Не ловите рыбу запрещенными рыболовными снастями.

Отпускайте рыбу, которая занесена в Красную книгу Украины.

Не берите больше рыбы, чем вам нужно.

Соблюдайте правила рыбалки.

Вас могут заинтересовать следующие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.