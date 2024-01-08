Микроволновка не нужна: как размягчить масло за минуту

Мы нашли простой способ достичь нужной консистенции всего за минуту.

https://glavred.info/lifehack/mikrovolnovka-ne-nuzhna-kak-razmyagchit-maslo-za-minutu-10531475.html Ссылка скопирована

Как размягчить масло за минуту / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Все мы привыкли использовать микроволновку или газовую плиту для растапливания или размягчения масла, но их наличие не обязательно.

Забудьте о долгом ожидании – вот простой способ достичь нужной консистенции всего за минуту.

Как размягчить масло без микроволновки?

Во многих рецептах нужно использовать размягченное сливочное масло, и обычно его разогревают в микроволновке или на водяной бане. Этот процесс может занять много времени, но существует более простой способ, не требующий использования микроволновки.

видео дня

Выручит скалка

Просто нарежьте масло на небольшие кусочки, положите в пакет или на пергамент, затем тщательно отбейте скалкой. Дополнительно можно прокатить скалку несколько раз в обе стороны.

Результат вас приятно удивит: масло размягчится, и вы сможете легко использовать его для приготовления ваших любимых блюд или намазать на хлеб.

Этот простой и быстрый способ позволит вам экономить время и получать удовольствие от процесса готовки без лишних хлопот.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.