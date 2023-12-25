Можно не марать: как слить воду после варки макарон и картофеля без дуршлага

Мы узнали, как легко и быстро слить воду, не имея под рукой привычных приспособлений.

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Как слить воду после варки макарон и картофеля без дуршлага / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Когда на кухне нет дуршлага, а вода после варки макарон или картошки должна быть слита, спасение находится в неожиданных местах. Оказывается, обычная деревянная зубочистка может стать вашим надежным помощником.

Давайте разберем, как легко и быстро слить воду, не имея под рукой привычных приспособлений.

Кстати, ранее мы рассказывали, что женщина показала, как правильно использовать дуршлаг: видео стало вирусным в сети.

видео дня

Как это работает?

Начнем с того, что вам понадобится обычная деревянная зубочистка. После того как продукты приготовлены и время слить воду, вставьте зубочистку между крышкой и кастрюлей. Это создаст достаточно просторное отверстие для того, чтобы вся вода вытекла, а продукты остались внутри.

Этот метод – настоящее спасение, когда нет дуршлага или сита под рукой. Простота и удобство в каждой зубочистке! Применяйте этот трюк и наслаждайтесь быстрым и чистым процессом слития воды после приготовления вашего любимого блюда.

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