Налет в унитазе исчезнет за ночь: как приготовить средство

Женщина попросила совета в Сети и была удивлена результатом.

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Как убрать налет на унитазе / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Накипь и налет - это постоянная проблема, с которой приходится бороться в ванных комнатах, особенно вокруг кранов, душевых леек и унитазов.

Одна из пользовательниц Mumsnet, как и многие другие, столкнувшись с упрямым скоплением известкового налета вокруг ободка унитаза, обратилась за помощью к форумчанам, пишет express.

"Под унитазом на ободке образовался налет, который я ничем не могу удалить, и она начинает меня очень беспокоить. Есть ли у кого-нибудь советы по удалению накипи? Я пробовала замачивать его в якобы чистящем от накипи туалетном утенке, оставлять и затем чистить. То же самое с распылением средства для удаления накипи. Безрезультатно. Что-нибудь еще можно попробовать?", - поделилась своей проблемой женщина.

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Что такое Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

К ее удивлению, несколько человек предложили похожий подход, и он не предполагает использования жестких химикатов или многочасового скребка.

Один человек предложил: "Я бы попробовал смочить в белом уксусе валик для туалета, вставить его туда и оставить на ночь".

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

С этим средством очистки согласились и другие участники форума, предложив: "Смочите туалетную бумагу в уксусе или лимонном соке и вставьте в ободок. Оставьте на ночь. На следующий день проведите по ободку старой тряпкой, чтобы удалить размягченную накипь. Повторяйте по мере необходимости".

Этот метод напоминает распространенный совет по очистке, который заключается в замачивании смесителей в ванной комнате в пакете с белым уксусом, чтобы размягчить меловой налет и открыть блестящий металл под ним.

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