Навсегда забудете о проблеме: как вывести жучков из крупы - действенный лайфхак

Если в крупе вы увидели хоть одного жука - значит, с большой вероятностью, продукт уже заражен другими особями и яйцами.

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Как вывести жучков из крупы / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Жучки - незваные гости на кухне. Они появляются неожиданно, а избавиться от них не так просто, как может показаться, на первый взгляд. Поэтому Главред подготовил для вас несколько советов, чтобы вы знали, как избавиться от жучков в крупе и в шкафу.

Как вывести жучков из крупы

По словам экспертов сайта "Ликвидатор", для того, чтобы избавиться от незваных гостей, стоит придерживаться четырех главных правил:

Выявить и выбросить продукты, которые заражены. Еду и продукты, в которых были обнаружены жуки, надо выбросить за пределы жилья - замотать в пакет и отнести в уличный мусорный бак. Если оставить пакет с жуками в домашнем мусорном ведре, есть вероятность, что несколько особей убегут. Эпицентром нашествия жучков могут быть не только крупы и каши. Надо осмотреть не только их, но и муку, специи, печенье, корм для питомцев, сухие цветы, а также корма для рыбы. Осмотр следует делать не только поверхностно, но и во всей крупе. Обработка продуктов. Крупу, где были найдены особи, лучше всего выбросить. Но можно и обработать путем замораживания или разогревания в духовке. Продукты в упаковках по соседству также следует обработать, даже если при осмотре в них не было обнаружено вредителей. Очистка емкостей и банок. Места, где были найдены насекомые, следует очистить, особенно в углах и впадинах. Очистку следует произвести с помощью пылесоса. Если мешок одноразовый, его надо сразу выбросить в уличную помойку. Если многоразовый - вытряхнуть на улице содержимое, после чего мешок заморозить в морозильной камере на три-четыре дня. Далее можно сделать влажную уборку. Рекомендуется протереть поверхности с использованием хозяйственного мыла или уксуса, разбавленного водой. Емкости, в которых хранилась испорченная еда, надо тщательно вымыть. Защита продуктов. После устранения жучков важно не допустить повторного заражения. Рекомендуется хранить продукцию в закрытых емкостях из стекла, металла или пластика.

Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

Что отпугивает жучков в крупе

Существует сразу несколько народных методов, которые помогут уберечься от нашествия жучков. Для этого вам понадобятся:

лавровые листья;

дольки чеснока, очищенного от шелухи;

мятная жвачка.

Это проверенные отпугиватели, которые не дадут жукам комфортно жить в ваших продуктах. Их надо положить на поверхность круп и возле них.

Можно ли варить кашу в которой завелись жучки

Если в пищевом продукте вы увидели хоть одного жука - значит, с большой вероятностью продукт уже заражен другими особями и яйцами. Есть такую пищу нежелательно, поскольку может появиться аллергическая реакция. Но спасти такие крупы можно.

Для этого нужно:

устранить из продукта взрослых жучков;

просеять крупу/муку через сито;

заморозить крупы на три-четыре дня или прокалить в духовке в течение часа при температуре не более 50 ⁰С.

Смотрите видео, что нужно сделать, чтобы в крупах не заводились жучки:

Что известно о "Ликвидаторе"? Компания Ликвидатор специализируется на борьбе с насекомые и грызунами, дезинфекции и отпугивании птиц. Также они делятся действенными советами, чтобы каждый самостоятельно мог бороться с вредителями.

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