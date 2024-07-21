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Навсегда забудете о проблеме: как вывести жучков из крупы - действенный лайфхак

Мария Николишин
21 июля 2024, 14:53
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Если в крупе вы увидели хоть одного жука - значит, с большой вероятностью, продукт уже заражен другими особями и яйцами.
Навсегда забудете о проблеме: как вывести жучков из крупы - действенный лайфхак
Как вывести жучков из крупы / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Жучки - незваные гости на кухне. Они появляются неожиданно, а избавиться от них не так просто, как может показаться, на первый взгляд. Поэтому Главред подготовил для вас несколько советов, чтобы вы знали, как избавиться от жучков в крупе и в шкафу.

Как вывести жучков из крупы

По словам экспертов сайта "Ликвидатор", для того, чтобы избавиться от незваных гостей, стоит придерживаться четырех главных правил:

  1. Выявить и выбросить продукты, которые заражены. Еду и продукты, в которых были обнаружены жуки, надо выбросить за пределы жилья - замотать в пакет и отнести в уличный мусорный бак. Если оставить пакет с жуками в домашнем мусорном ведре, есть вероятность, что несколько особей убегут. Эпицентром нашествия жучков могут быть не только крупы и каши. Надо осмотреть не только их, но и муку, специи, печенье, корм для питомцев, сухие цветы, а также корма для рыбы. Осмотр следует делать не только поверхностно, но и во всей крупе.
  2. Обработка продуктов. Крупу, где были найдены особи, лучше всего выбросить. Но можно и обработать путем замораживания или разогревания в духовке. Продукты в упаковках по соседству также следует обработать, даже если при осмотре в них не было обнаружено вредителей.
  3. Очистка емкостей и банок. Места, где были найдены насекомые, следует очистить, особенно в углах и впадинах. Очистку следует произвести с помощью пылесоса. Если мешок одноразовый, его надо сразу выбросить в уличную помойку. Если многоразовый - вытряхнуть на улице содержимое, после чего мешок заморозить в морозильной камере на три-четыре дня. Далее можно сделать влажную уборку. Рекомендуется протереть поверхности с использованием хозяйственного мыла или уксуса, разбавленного водой. Емкости, в которых хранилась испорченная еда, надо тщательно вымыть.
  4. Защита продуктов. После устранения жучков важно не допустить повторного заражения. Рекомендуется хранить продукцию в закрытых емкостях из стекла, металла или пластика.
Навсегда забудете о проблеме: как вывести жучков из крупы - действенный лайфхак
Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

Что отпугивает жучков в крупе

Существует сразу несколько народных методов, которые помогут уберечься от нашествия жучков. Для этого вам понадобятся:

  • лавровые листья;
  • дольки чеснока, очищенного от шелухи;
  • мятная жвачка.

Это проверенные отпугиватели, которые не дадут жукам комфортно жить в ваших продуктах. Их надо положить на поверхность круп и возле них.

Можно ли варить кашу в которой завелись жучки

Если в пищевом продукте вы увидели хоть одного жука - значит, с большой вероятностью продукт уже заражен другими особями и яйцами. Есть такую пищу нежелательно, поскольку может появиться аллергическая реакция. Но спасти такие крупы можно.

Для этого нужно:

  • устранить из продукта взрослых жучков;
  • просеять крупу/муку через сито;
  • заморозить крупы на три-четыре дня или прокалить в духовке в течение часа при температуре не более 50 ⁰С.

Смотрите видео, что нужно сделать, чтобы в крупах не заводились жучки:

Что известно о "Ликвидаторе"?

Компания Ликвидатор специализируется на борьбе с насекомые и грызунами, дезинфекции и отпугивании птиц. Также они делятся действенными советами, чтобы каждый самостоятельно мог бороться с вредителями.

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