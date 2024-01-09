Опытные кулинары рассыпают рис на противне во время жарки мяса: для чего они так делают

Мы расскажем вам о необычном, но удивительно эффективном методе приготовления мяса, который используют опытные хозяйки.
Многие из нас привыкли запекать мясо в фольге или на противне, предварительно смазанном маслом. Но этот метод приготовления имеет свои недостатки. Например, при разогреве духовки до 180 градусов пища может прилипнуть к поверхности, выделять соки и жиры, которые начинают "гореть".
Как сделать, чтобы мясо в духовке не пригорало?
Чтобы избежать этого, опытные кулинары прибегают к хитрости - они накрывают противень пекарской бумагой и рассыпают сухой рис. Только после этого они выкладывают мясо или котлеты.
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Как это работает?
Рис, распределенный по противню, впитывает излишки жира в процессе приготовления. Благодаря этому блюда становятся сочными, вкусными и ароматными, при этом избегая неприятного запаха и лишних калорий.
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