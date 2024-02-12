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Почему нельзя оставлять сиденье унитаза поднятым: неожиданная причина

Юрий Берендий
12 февраля 2024, 09:40
Привычка ходить в туалет, которая кажется безобидной, может загрязнить поверхности в ванной комнате.
Почему нельзя оставлять сиденье унитаза поднятым: неожиданная причина
Почему нельзя оставлять сиденье унитаза поднятым - как смывать унитаз / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кроме общего этикета, исследование предостерегает от того, чтобы оставлять сиденье унитаза приподнятым (особенно во время смывания), опасаясь создать "туалетный шлейф". Это место, где аэрозольные капли могут распространять патогены по всей ванной комнате. Об этом сообщает Mirror.

В 2019 году исследователи из Университетского колледжа Корка оценивали воздушные частицы в общем туалете в течение недели. Они обнаружили, что закрытие сиденья унитаза уменьшает количество как видимых, так и более мелких капель во время и после смывания на 30-60 процентов.

Эксперт по ванным комнатам Элеонора Поттер говорит, что теперь домохозяйствам следует подумать об установке "напоминаний" в ванных комнатах, чтобы поощрить людей закрывать крышку перед смыванием. Она говорит, что это поможет предотвратить загрязнение таких поверхностей, как полотенца, столешницы и даже зубные щетки.

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"Очевидно, что это простое изменение наших привычек в ванной комнате может иметь значительное влияние на нашу общую гигиену и безопасность. Эта практика, которая кажется незначительной, играет решающую роль в уменьшении распространения микробов и инфекций в домохозяйстве", - добавила она.

Она также добавляет, что если держать крышку закрытой во время смыва, это может ускорить накопление минеральных отложений, также известных как известковый налет. Хотя это не вредно для здоровья, но может иметь непривлекательный вид и окрашивать сиденье в желто-коричневый цвет.

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