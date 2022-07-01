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Почему укроп желтеет прямо на грядке и как с этим бороться

1 июля 2022, 05:04

Если укроп плохо растет, а его листья начали менять свой цвет, то сразу нужно проверить почву, чтобы определить его кислотность.

Укроп
Почему укроп желтеет на грядке / justL1209 \ flickr.com

Укроп - очень полезная пряность, которую ценят за прекрасный аромат. Вырастить культуру не так и трудно, но может произойти так, что сначала растение растет, а затем резко желтеет.

Почему укроп плохо растет

Почва

Одним из условий хорошего урожая укропа является нейтральный грунт. Если укроп плохо растет, а его листья начали менять свой цвет, то сразу нужно проверить почву, чтобы определить его кислотность.

Пожелтение листьев укропа связано с кислыми почвами, покраснение - со щелочными. Опытные огородники почвы раскисляют золой.

Полив

В частности, чрезмерный полив, как и засуха, скажется на том, что укроп начнет желтеть. Важно помнить, что о недостаточном поливе будут свидетельствовать свернутые в трубочку листья. А чрезмерное увлажнение вызовет загнивание корневой системы, растение заболеет и погибнет.

Вредители

Укроп пострадает и пожелтеет от нашествия опасных вредителей. Тля за несколько дней может сильно повредить укроп, поэтому его листья начнут желтеть.

Воздействие солнечных лучей

Укроп - растение светолюбивое. Однако, в жаркую погоду прямые солнечные лучи оказывает негативное влияние на него. Поэтому листья могут начать желтеть, скручиваться, сохнуть и пропадать. Чтобы избежать проблемы и получить сочную зелень в жаркие дни, грядки затемняют агроволокном.

Густота посадки

Семена высевают в рядах на расстоянии 1-2 см друг от друга. Если посадка будет гуще, молодые побеги вытянутся, станут тонкими и слабыми. Нижние листья начнут желтеть, краснеть и засохнут.

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