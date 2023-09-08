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Попробуй и ты: гениальный трюк с полотенцем, который сохранит прохладу в жару

Лидия Неплях
8 сентября 2023, 16:26 обновлено 8 сентября, 16:26
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Полотенца также можно замораживать, навряд ли вы слышали о таком способе ранее.
Способы охлаждения в жару
Способы охлаждения в жару / Коллаж Главред, фото flickr (Marco/Zak, curious fish)

Если вы, как и все остальные жители страны, страдаете от жары, то, скорее всего, пытаетесь найти любой способ охладить себя и свой дом. Если вентилятор уже не справляется с задачей, читайте лайфхак с полотенцем, который спасет от такой погоды. Ним делится Mirror.

Открытые окна и включенные вентиляторы, конечно, могут помочь, но полотенце - верный способ сделать дом намного прохладнее, как показал один эксперт.

Как уменьшить жару дома

Деян Димитров, эксперт по стирке и генеральный директор Laundryheap, советует вывешивать в доме холодные мокрые полотенца. Развесив их на окнах и дверях, можно легко снизить температуру. Кроме того, есть еще один - более необычный лайфхак освежить дом, для этого понадобиться всего лишь одна вещь для собаки.

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"Можно использовать свежевыстиранные полотенца или любое чистое полотенце, смоченное в холодной воде. При этом вода испаряется с поверхности полотенец и охлаждает воздух, циркулирующий в доме", - пояснил он.

Этот способ является дешевой и полезной альтернативой для домов, в которых нет кондиционеров или вентиляторов.

Эксперт также советует использовать полотенца светлых тонов, чтобы они не перегревались на солнце, и свежевыстиранные полотенца, чтобы избежать неприятного запаха сырости. Для усиления аромата можно даже добавить несколько капель эфирных масел в отсек стиральной машины.

"Этот метод лучше всего работает на солнечном свету и в прохладном помещении, поскольку в таких условиях вода быстрее испаряется с полотенец и дает больший охлаждающий эффект. Старайтесь вешать полотенца в местах входа в дом, где свежий воздух может поступать внутрь, например, возле дверных проемов или напротив открытых окон. Это предотвратит сырость полотенец и сразу же охладит воздух, поступающий из этих мест", - добавил Деян.

А для тех, кто действительно страдает от жары, есть еще одна хитрость в рукаве. Попробуйте разместить вентиляторы рядом с полотенцами, а в течение дня можно заменять полотенца свежеохлажденными, но менять их нужно всего один или два раза.

Замораживание полотенец может принести более быстрое и значительное облегчение. Замочив их в холодной воде, заверните их в пакет с замком-молнией для защиты и положите в морозильную камеру примерно за час до того, как они вам понадобятся.

Еще необычные лайфхаки:

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жара лайфхак
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