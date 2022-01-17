Посевной календарь на февраль 2022: лучшие дни для садово-огородных работ

Посевной календарь на февраль 2022 / depositphotos.com/

В последний месяц зимы у огородников и садоводов не слишком много работы, однако, многие уже начинают составлять план посадок на весеннее время и готовить почву для рассады. К тому же, зимний месяц подходит для того, чтобы высаживать растения в теплице или на подоконнике дома.

О том, в какие дни можно достичь желаемого и заручиться удачей, а в какие дни возрастает вероятность неудач, читайте в материале: Лунный календарь на февраль 2022: самые лучшие и опасные дни месяца.

Чтобы работа с растениями порадовала своим результатом, необходимо свериться с фазами лунного календаря. Это поможет сориентироваться в какие дни садово-огородные работы принесут максимальную пользу, а какие дни несут в себе негативную энергетику.

Фазы Луны в феврале 2022

Новолуние – 1 февраля 07:49 по Киеву.

Полнолуние – 16 февраля 18:57 по Киеву.

Растущая Луна – 2-15 февраля.

Убывающая Луна – 17-28 февраля.

Астрологи рекомендуют воздержаться от любых манипуляций с растениями в период новолуния и полнолуния (и за сутки до и после). Жизненная энергия любого существа в эти дни на минимуме и любое вмешательство может только навредить.

Благоприятные дни для посева в феврале 2022

Лучшими днями для работы с растениями являются 3, 8 и 9 февраля. Посевы и посадки принесут максимальную пользу. Согласно лунному посевному календарю дни 4, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 27 февраля также благоприятны для манипуляций.

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А вот в дни 1, 2, 14, 15, 16, 17 и 28 февраля стоит воздержаться от садово-огородных работ.

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Лунный посевной календарь на февраль 2022 по дням

3, 4, 12, 13, 24 – лучшие дни для высаживания огурцов и помидоров.

3, 4, 8, 9, 12, 13, 22, 23, 27 – дни, благоприятные для посадки капусты всех видов; брюссельской, кольраби, белокочанной, цветной, пекинской.

8, 9, 12, 13, 22, 23, 24, 27 – оптимальные дни для посадки лука (как на зелень так и репку), чеснока и хрена.

8, 9, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 27 – лучшие дни для посадки картофеля и топинамбура.

3, 4, 12, 13, 14 – посадка зелени петрушки, укропа, кинзы, шпината, сельдерея будет успешной.

8, 9, 12, 13, 14, 22, 23, 27 – хорошие дни для высадки моркови, репы, корня сельдерея и свеклы.

3, 4, 12, 13, 14, 24 – кабачки, баклажаны, паттисоны.

8, 9, 10, 27 – бобовые.

Благоприятные дни для посадки, посева и пересадки однолетних, многолетних, луковичных и клубневых цветов и комнатных растений – 10, 17 февраля.

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Благоприятные дни для работы в саду

Удобрение почвы органическими и минеральными веществами – 3, 4, 22, 23, 27.

Полив и опрыскивание растений – 12, 13, 14, 22, 23.

Обрезка веток – 12, 13, 14, 15, 24.

Пересадка растений, заготовка и укоренение черенков – 17.

Борьба с вредителями и болезнями - 8, 9, 10, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 27.

Рыхление, прополка, перекопка, работа с корневой системой растений – 27.

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