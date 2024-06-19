Простой рецепт настойки из малины на водке: сладость разольется во рту

Все-таки отличная вещь ‒ в жаркий день спуститься в погреб, или открыть дверь в кладовую, или достать из холодильника бутылочку (пыльную или запотевшую) вкусной настойки. К примеру, из малины, сообщает проект Driscoll’s.
Простой рецепт настойки из малины на водке
Ингредиенты:
- 500 г свежей малины (или 300 г сушеной);
- 750 мл водки;
- 200 г сахара (по желанию).
Как сделать настойку из малины:
- Промойте малину и дайте ей обсохнуть.
- Поместите малину в стеклянную банку и залейте водкой.
- Закройте банку крышкой и поставьте в темное прохладное место на 2-4 недели. Встряхивайте банку раз в несколько дней.
- После настаивания процедите настойку через марлю или мелкое сито, добавьте сахар по вкусу и хорошо перемешайте.
Разлейте настойку по бутылкам и дайте ей отстояться еще 1-2 недели.
Полученную настойку можно хранить в темном прохладном месте в течение нескольких месяцев.
Что такое Driscoll's?
Компания Driscoll's - ведущий поставщик свежей клубники, малины, ежевики и черники, которая занимается этим уже больше века. По состоянию на июнь 2024 года на ее YouTube-канал подписаны 38,2 тысячи человек.
Чем полезна настойка из малины?
Настойка из малины может быть полезной по нескольким причинам:
Витаминное обогащение: Малина богата витамином C, который помогает укреплять иммунную систему, способствует заживлению ран и улучшает общее состояние кожи.
Антиоксиданты: В малине содержатся антоцианы и кверцетин, которые являются мощными антиоксидантами. Они помогают защищать клетки организма от вредного воздействия свободных радикалов и способствуют замедлению процессов старения.
Улучшение пищеварения: Малина содержит пищевые волокна, которые способствуют здоровому пищеварению и помогают регулировать уровень сахара в крови.
Противовоспалительное действие: Флавоноиды в составе малины имеют противовоспалительные свойства, которые могут помочь снизить воспаление в организме.
Общее укрепление организма: Регулярное употребление настойки из малины может способствовать общему укреплению организма благодаря вышеупомянутым свойствам.
В целом, настойка из малины является полезным и приятным способом получения вышеуказанных преимуществ.
Вас может заинтересовать такое:
- Настойка хрена на водке, воде и вине: самые популярные рецепты полезных напитков
- Настойка творит чудеса: как правильно подкармливать растения нашатырным спиртом
- В чем разница наливки и настойки: как распознать и сделать вкусный напиток
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред