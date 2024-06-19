Простой рецепт настойки из малины на водке: сладость разольется во рту

Вот-вот наступит сезон малины ‒ а, значит, как раз наступит момент подумать о вкусных напитках. Главред рассказывает, как сделать малиновую настойку на водке.

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Чем полезна настойка из малины? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Все-таки отличная вещь ‒ в жаркий день спуститься в погреб, или открыть дверь в кладовую, или достать из холодильника бутылочку (пыльную или запотевшую) вкусной настойки. К примеру, из малины, сообщает проект Driscoll’s.

Простой рецепт настойки из малины на водке

Ингредиенты:

500 г свежей малины (или 300 г сушеной);

750 мл водки;

200 г сахара (по желанию).

Как сделать настойку из малины:

Промойте малину и дайте ей обсохнуть.

Поместите малину в стеклянную банку и залейте водкой.

Закройте банку крышкой и поставьте в темное прохладное место на 2-4 недели. Встряхивайте банку раз в несколько дней.

После настаивания процедите настойку через марлю или мелкое сито, добавьте сахар по вкусу и хорошо перемешайте.

Разлейте настойку по бутылкам и дайте ей отстояться еще 1-2 недели.

Полученную настойку можно хранить в темном прохладном месте в течение нескольких месяцев.

Что такое Driscoll's? Компания Driscoll's - ведущий поставщик свежей клубники, малины, ежевики и черники, которая занимается этим уже больше века. По состоянию на июнь 2024 года на ее YouTube-канал подписаны 38,2 тысячи человек.

Чем полезна настойка из малины?

Настойка из малины может быть полезной по нескольким причинам:

Витаминное обогащение: Малина богата витамином C, который помогает укреплять иммунную систему, способствует заживлению ран и улучшает общее состояние кожи.

Антиоксиданты: В малине содержатся антоцианы и кверцетин, которые являются мощными антиоксидантами. Они помогают защищать клетки организма от вредного воздействия свободных радикалов и способствуют замедлению процессов старения.

Улучшение пищеварения: Малина содержит пищевые волокна, которые способствуют здоровому пищеварению и помогают регулировать уровень сахара в крови.

Противовоспалительное действие: Флавоноиды в составе малины имеют противовоспалительные свойства, которые могут помочь снизить воспаление в организме.

Общее укрепление организма: Регулярное употребление настойки из малины может способствовать общему укреплению организма благодаря вышеупомянутым свойствам.

В целом, настойка из малины является полезным и приятным способом получения вышеуказанных преимуществ.

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