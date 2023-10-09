Что можно сажать в октябре: успейте посеять, чтобы иметь большой урожай

Что сажать на огороде на зиму - большинство людей считает, что это ошибочное мнение, что после зимы что-то уродится, однако Главред собрал ценные советы.
Можно ли сажать растения в октябре - опытные садоводы рассказали советы об осеннем посеве растений на зиму. Известно, что хорошее время для высадки лука и чеснока - с конца октября и до начала ноября, то есть за 30-35 дней до наступления устойчивых холодов.
На канале в Youtube "Дім та присадибна ділянка" объяснили, как выбрать земельный участок и подготовить его для посадки, чем подкормить почву.
Что можно посадить под зиму в открытый грунт
Хозяева рекомендуют выбирать место для подзимних культур, чтобы имело солнечный бок и было без склона. Землю для такого посева стоит подготовить раньше - можно начать в августе вносить удобрения и перекопать участок, где будете высаживать растения.
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- Семена моркови стоит заворачивать на глубину до 4 см. Ранняя морковь хороша в свежем виде. Первый урожай собрать можно уже в начале лета.
- На зиму капусту сеют не часто, потому что есть риск не выдержать весенние морозы. Также можно посадить пекинскую, цветную капусту и брокколи.
- Укроп сеют густо и когда уже долгое время прохладно, когда днем не более +3 градусов.
- Петрушка может переносить морозы до -9 градусов, поэтому будет иметь хороший урожай.
- Опытные садоводы высаживают и салат. Большой урожай можно получить во время посева на зиму.
- Посев свеклы лучше осуществлять во время стойкого похолодания. Собрать урожай можно будет в конце весны.
- Лук должен к началу холодов отрастить корни, чтобы потом правильно высаживать его. Стоит внимательно присматривать, чтобы не допустить появления ростков, потому что потом может быть риск гибели растения.
- Озимый чеснок стоит сажать рекомендуют сажать с 20 сентября до конца октября. Сажать в бороздки нужно не глубже 10 см.
Что делать в саду и огороде в октябре
- Осенью, в октябре, стоит собрать урожай груш и яблок поздних сортов. Стоит осторожно срывать плоды, потому что поврежденные долго храниться не будут.
- Обязательно нужно закончить "чистку" деревьев. Поэтому не забудьте до наступления холодов убрать от деревьев и кустов сухие, поломанные и поврежденные ветки.
- Также стоит убрать территорию собственного участка - загребать опавшие листья. Кстати, из него можно приготовить перегной или почву для пересаживания растений.
- Не забывайте о огороде и соберите последние плоды, которые уродились. Ведь в октябре есть растения, которые продолжают приносить урожай.
- Стоит посадить на зиму фрукты, овощи и зелень. Подзимний посев принесет ранний и хороший урожай уже летом или весной.
- В саду не забудьте про зимнюю прививку для роз. Небольшие холода и первые заморозки могут подавлять цветы, стоит нарезать несколько черенков.
- Подготовьте цветы к зиме и укройте их. Чтобы цветы пережили зиму и радовали своей красотой в дальнейшем, стоит позаботиться о них.
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