Что можно сажать в октябре: успейте посеять, чтобы иметь большой урожай

Что сажать на огороде на зиму - большинство людей считает, что это ошибочное мнение, что после зимы что-то уродится, однако Главред собрал ценные советы.

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Что посадить на зиму на огороде / коллаж: Главред, фото: pexels.com, instagram / silina.kharkov, скриншот: видео

Можно ли сажать растения в октябре - опытные садоводы рассказали советы об осеннем посеве растений на зиму. Известно, что хорошее время для высадки лука и чеснока - с конца октября и до начала ноября, то есть за 30-35 дней до наступления устойчивых холодов.

На канале в Youtube "Дім та присадибна ділянка" объяснили, как выбрать земельный участок и подготовить его для посадки, чем подкормить почву.

Что можно посадить под зиму в открытый грунт

Хозяева рекомендуют выбирать место для подзимних культур, чтобы имело солнечный бок и было без склона. Землю для такого посева стоит подготовить раньше - можно начать в августе вносить удобрения и перекопать участок, где будете высаживать растения.

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Семена моркови стоит заворачивать на глубину до 4 см. Ранняя морковь хороша в свежем виде. Первый урожай собрать можно уже в начале лета.

На зиму капусту сеют не часто, потому что есть риск не выдержать весенние морозы. Также можно посадить пекинскую, цветную капусту и брокколи.

Укроп сеют густо и когда уже долгое время прохладно, когда днем не более +3 градусов.

Петрушка может переносить морозы до -9 градусов, поэтому будет иметь хороший урожай.

Опытные садоводы высаживают и салат. Большой урожай можно получить во время посева на зиму.

Посев свеклы лучше осуществлять во время стойкого похолодания. Собрать урожай можно будет в конце весны.

Лук должен к началу холодов отрастить корни, чтобы потом правильно высаживать его. Стоит внимательно присматривать, чтобы не допустить появления ростков, потому что потом может быть риск гибели растения.

Озимый чеснок стоит сажать рекомендуют сажать с 20 сентября до конца октября. Сажать в бороздки нужно не глубже 10 см.

Что делать в саду и огороде в октябре

Осенью, в октябре, стоит собрать урожай груш и яблок поздних сортов. Стоит осторожно срывать плоды, потому что поврежденные долго храниться не будут. Обязательно нужно закончить "чистку" деревьев. Поэтому не забудьте до наступления холодов убрать от деревьев и кустов сухие, поломанные и поврежденные ветки. Также стоит убрать территорию собственного участка - загребать опавшие листья. Кстати, из него можно приготовить перегной или почву для пересаживания растений. Не забывайте о огороде и соберите последние плоды, которые уродились. Ведь в октябре есть растения, которые продолжают приносить урожай. Стоит посадить на зиму фрукты, овощи и зелень. Подзимний посев принесет ранний и хороший урожай уже летом или весной. В саду не забудьте про зимнюю прививку для роз. Небольшие холода и первые заморозки могут подавлять цветы, стоит нарезать несколько черенков. Подготовьте цветы к зиме и укройте их. Чтобы цветы пережили зиму и радовали своей красотой в дальнейшем, стоит позаботиться о них.

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