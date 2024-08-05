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Как почистить пятки с помощью перекиси водорода: будут как у младенца

Юлия Закрепа
5 августа 2024, 20:29
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Как сделать так, чтобы пятки были как у младенца - соблюдайте правила ухода и вы забудете о проблемах.
Как почистить пятки с помощью перекиси водорода: будут как у младенца
Чем намазать пятки на ночь / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Как в домашних условиях сделать пятки мягкими надолго, чтобы имели здоровый вид. Известно, что обычные водные процедуры не только расслабят и помогут при усталости в ногах, но и улучшат состояние кожи на пятках и стопах. Если распаривать ноги и добавить туда различные масла и ингредиенты, то это поможет избавиться от болезненных натоптышей и залечить трещины на пятках.

Как удалить огрубевшую кожу на пятках в домашних условиях

Специалисты советуют эффективный и быстрый метод - ванночка с перекисью водорода. Таким методом можно быстро размягчить кожу на пятках - примерно за 10 минут. Однако, больше держать ноги в такой ванночке нельзя.

Чтобы сделать ванну с перекисью, следует придерживаться таких пропорций:

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  • На ванночку для ног нужно взять 50 мг поваренной соли и 25 мл перекиси водорода.
  • Ноги следует погрузить в нее только на 10 минут.
  • Затем нужно тщательно и осторожно сделать пилинг на проблемных участках пяток.
  • После этого на уже сухие стопы необходимо нанести питательный крем.

Специалисты также отмечают, что таким методом нельзя пользоваться на регулярной основе.

Чем намазать пятки на ночь

Против сухой и раздраженной кожи на пятках помогут обычные масла. Специалисты советуют выбрать оливковое, облепиховое или специальные масляные смеси. Они помогут получить мягкие пятки и держать их в хорошем виде. Рекомендуют наносить масло только на чистые стопы на ночь. Нужно тщательно втирать их в кожу, а затем, для лучшего эффекта, стоит надеть на ноги носки.

Также можно на ночь на стопы можно наносить питательные или увлажняющие кремы. Также в магазинах и аптеках можно найти специальные кремы для пяток. Специальные средства действенно помогут смягчить кожу на пятках, исчезнет неприятный запах и тяжесть в ногах.

Как размягчить пятки на ногах в домашних условиях

Хозяйки также поделились лайфхаком, как в домашних условиях смягчить кожу пяток обычным аспирином. Однако, этот метод нужно использовать очень осторожно и придерживаться всех инструкций, чтобы не травмировать кожу.

  • 10 таблеток аспирина нужно тщательно измельчить, чтобы получить порошок.
  • Затем необходимо добавить две столовые ложки воды и несколько капель лимонного сока.
  • Перед применением такой маски, стоит тщательно распарить стопы в горячей воде.
  • Полученную смесь нужно осторожно нанести на кожу и обернуть пищевой пленкой.
  • Нужно продержать маску 15 минут, а затем тщательно смыть теплой водой и нанести увлажняющий крем на стопы.

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