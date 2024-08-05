Как почистить пятки с помощью перекиси водорода: будут как у младенца

Как сделать так, чтобы пятки были как у младенца - соблюдайте правила ухода и вы забудете о проблемах.

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Чем намазать пятки на ночь / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Как в домашних условиях сделать пятки мягкими надолго, чтобы имели здоровый вид. Известно, что обычные водные процедуры не только расслабят и помогут при усталости в ногах, но и улучшат состояние кожи на пятках и стопах. Если распаривать ноги и добавить туда различные масла и ингредиенты, то это поможет избавиться от болезненных натоптышей и залечить трещины на пятках.

Как удалить огрубевшую кожу на пятках в домашних условиях

Специалисты советуют эффективный и быстрый метод - ванночка с перекисью водорода. Таким методом можно быстро размягчить кожу на пятках - примерно за 10 минут. Однако, больше держать ноги в такой ванночке нельзя.

Чтобы сделать ванну с перекисью, следует придерживаться таких пропорций:

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На ванночку для ног нужно взять 50 мг поваренной соли и 25 мл перекиси водорода.

Ноги следует погрузить в нее только на 10 минут.

Затем нужно тщательно и осторожно сделать пилинг на проблемных участках пяток.

После этого на уже сухие стопы необходимо нанести питательный крем.

Специалисты также отмечают, что таким методом нельзя пользоваться на регулярной основе.

Чем намазать пятки на ночь

Против сухой и раздраженной кожи на пятках помогут обычные масла. Специалисты советуют выбрать оливковое, облепиховое или специальные масляные смеси. Они помогут получить мягкие пятки и держать их в хорошем виде. Рекомендуют наносить масло только на чистые стопы на ночь. Нужно тщательно втирать их в кожу, а затем, для лучшего эффекта, стоит надеть на ноги носки.

Также можно на ночь на стопы можно наносить питательные или увлажняющие кремы. Также в магазинах и аптеках можно найти специальные кремы для пяток. Специальные средства действенно помогут смягчить кожу на пятках, исчезнет неприятный запах и тяжесть в ногах.

Как размягчить пятки на ногах в домашних условиях

Хозяйки также поделились лайфхаком, как в домашних условиях смягчить кожу пяток обычным аспирином. Однако, этот метод нужно использовать очень осторожно и придерживаться всех инструкций, чтобы не травмировать кожу.

10 таблеток аспирина нужно тщательно измельчить, чтобы получить порошок.

Затем необходимо добавить две столовые ложки воды и несколько капель лимонного сока.

Перед применением такой маски, стоит тщательно распарить стопы в горячей воде.

Полученную смесь нужно осторожно нанести на кожу и обернуть пищевой пленкой.

Нужно продержать маску 15 минут, а затем тщательно смыть теплой водой и нанести увлажняющий крем на стопы.

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