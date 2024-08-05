Как почистить пятки с помощью перекиси водорода: будут как у младенца

Как в домашних условиях сделать пятки мягкими надолго, чтобы имели здоровый вид. Известно, что обычные водные процедуры не только расслабят и помогут при усталости в ногах, но и улучшат состояние кожи на пятках и стопах. Если распаривать ноги и добавить туда различные масла и ингредиенты, то это поможет избавиться от болезненных натоптышей и залечить трещины на пятках.
Как удалить огрубевшую кожу на пятках в домашних условиях
Специалисты советуют эффективный и быстрый метод - ванночка с перекисью водорода. Таким методом можно быстро размягчить кожу на пятках - примерно за 10 минут. Однако, больше держать ноги в такой ванночке нельзя.
Чтобы сделать ванну с перекисью, следует придерживаться таких пропорций:
- На ванночку для ног нужно взять 50 мг поваренной соли и 25 мл перекиси водорода.
- Ноги следует погрузить в нее только на 10 минут.
- Затем нужно тщательно и осторожно сделать пилинг на проблемных участках пяток.
- После этого на уже сухие стопы необходимо нанести питательный крем.
Специалисты также отмечают, что таким методом нельзя пользоваться на регулярной основе.
Чем намазать пятки на ночь
Против сухой и раздраженной кожи на пятках помогут обычные масла. Специалисты советуют выбрать оливковое, облепиховое или специальные масляные смеси. Они помогут получить мягкие пятки и держать их в хорошем виде. Рекомендуют наносить масло только на чистые стопы на ночь. Нужно тщательно втирать их в кожу, а затем, для лучшего эффекта, стоит надеть на ноги носки.
Также можно на ночь на стопы можно наносить питательные или увлажняющие кремы. Также в магазинах и аптеках можно найти специальные кремы для пяток. Специальные средства действенно помогут смягчить кожу на пятках, исчезнет неприятный запах и тяжесть в ногах.
Как размягчить пятки на ногах в домашних условиях
Хозяйки также поделились лайфхаком, как в домашних условиях смягчить кожу пяток обычным аспирином. Однако, этот метод нужно использовать очень осторожно и придерживаться всех инструкций, чтобы не травмировать кожу.
- 10 таблеток аспирина нужно тщательно измельчить, чтобы получить порошок.
- Затем необходимо добавить две столовые ложки воды и несколько капель лимонного сока.
- Перед применением такой маски, стоит тщательно распарить стопы в горячей воде.
- Полученную смесь нужно осторожно нанести на кожу и обернуть пищевой пленкой.
- Нужно продержать маску 15 минут, а затем тщательно смыть теплой водой и нанести увлажняющий крем на стопы.
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