Зачем цветоводы втыкают по 5 спичек в цветочные горшки

Принцип этой хитрости довольно прост, а результат превосходит все ожидания.

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Зачем втыкать спички в горшки с цветами / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Мухи и мошки - это не только неприятные насекомые, но и серьезная угроза для здоровья ваших комнатных растений. Они могут незаметно проникать в почву и питаться тканями вашего растения, оставляя его без жизненной силы.

Однако есть простой способ борьбы с ними - спички, пишет французский портал Sante+.

Как избавить от мошек в цветочном горшке?

Принцип этой хитрости довольно прост: вставьте 5-6 спичечных палочек в почву горшка с бутонами вниз. Это создаст надежный барьер для мух и защитит ваше растение.

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Как это работает?

Естественное средство: В спичках содержится сера, фосфор и фтор. Они борются с насекомыми, предотвращая их доступ к растению.

Santé+ Magazine Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.

Безопасное и эффективное: Этот метод борьбы с мухами дешев, безопасен и прост в использовании. В отличие от химических препаратов, спички не наносят вреда вашему растению и окружающей среде.

Удобрение для почвы: Кроме борьбы с паразитами, спички служат отличным удобрением для почвы, ускоряя рост растения и продлевая его срок жизни.

Используя этот простой и эффективный метод, вы не только защитите свои растения от мух и мошек, но и обеспечите им здоровое развитие и обильное цветение.

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