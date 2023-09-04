Жира и запаха не будет: как отстирать сильно загрязненные кухонные полотенца

Следуя этим советам, вы сможете эффективно очистить кухонные полотенца от жира, пятен и неприятных запахов.

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Чем отстирать кухонные полотенца от жира / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Кухонные полотенца - это неотъемлемая часть кухонной повседневности, но они часто подвергаются сильным загрязнениям, пятнам от жира и неприятным запахам. Мы расскажем, как справиться с этими проблемами в домашних условиях без кипячения и с помощью подсолнечного масла.

Чем отстирать кухонные полотенца от жира?

Перед стиркой рекомендуется обработать загрязненные участки кухонных полотенец. Для этого используйте жидкое моющее средство или же смесь соды и воды. Нанесите на пятна, оставьте на некоторое время, затем тщательно промойте.

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Для стирки кухонных полотенец с жирными пятнами лучше всего использовать горячую воду, так как она помогает эффективнее растворить жир.

Для борьбы с жирными пятнами и запахами выбирайте стиральный порошок, который специально предназначен для удаления жира и масел.

Как отстирать кухонные полотенца без кипячения?

Если вы хотите избежать кипячения, то все равно можно добиться отличных результатов:

Используйте соду: Добавьте половину чашки соды вместе с моющим средством. Сода помогает усилить стирку и устранить запахи.

Добавьте половину чашки соды вместе с моющим средством. Сода помогает усилить стирку и устранить запахи. Промойте в ручном режиме: После стирки в стиральной машине промойте полотенца в горячей воде с добавлением стирального порошка вручную. Это поможет убрать остатки жира и запахи.

Как отбелить кухонные полотенца с помощью подсолнечного масла?

Пропитайте пятна: Нанесите небольшое количество подсолнечного масла на жирные пятна и оставьте на 10-15 минут. Масло помогает размягчить и поднять жир с ткани. Выстирайте: После воздействия масла выстирайте полотенца в стиральной машине как обычно, предпочтительно с горячей водой и специальным стиральным порошком.

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