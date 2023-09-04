Жира и запаха не будет: как отстирать сильно загрязненные кухонные полотенца

Кухонные полотенца - это неотъемлемая часть кухонной повседневности, но они часто подвергаются сильным загрязнениям, пятнам от жира и неприятным запахам. Мы расскажем, как справиться с этими проблемами в домашних условиях без кипячения и с помощью подсолнечного масла.
Чем отстирать кухонные полотенца от жира?
Перед стиркой рекомендуется обработать загрязненные участки кухонных полотенец. Для этого используйте жидкое моющее средство или же смесь соды и воды. Нанесите на пятна, оставьте на некоторое время, затем тщательно промойте.
Для стирки кухонных полотенец с жирными пятнами лучше всего использовать горячую воду, так как она помогает эффективнее растворить жир.
Для борьбы с жирными пятнами и запахами выбирайте стиральный порошок, который специально предназначен для удаления жира и масел.
Как отстирать кухонные полотенца без кипячения?
Если вы хотите избежать кипячения, то все равно можно добиться отличных результатов:
- Используйте соду: Добавьте половину чашки соды вместе с моющим средством. Сода помогает усилить стирку и устранить запахи.
- Промойте в ручном режиме: После стирки в стиральной машине промойте полотенца в горячей воде с добавлением стирального порошка вручную. Это поможет убрать остатки жира и запахи.
Как отбелить кухонные полотенца с помощью подсолнечного масла?
- Пропитайте пятна: Нанесите небольшое количество подсолнечного масла на жирные пятна и оставьте на 10-15 минут. Масло помогает размягчить и поднять жир с ткани.
- Выстирайте: После воздействия масла выстирайте полотенца в стиральной машине как обычно, предпочтительно с горячей водой и специальным стиральным порошком.
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