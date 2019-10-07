Смотрящая вдаль 2019: что было в 1 и 2 сериях сериала

Смотрящая вдаль 2019: 1 серия 2 серия онлайн / СТБ

Первая и вторая серии Смотрящей вдаль выходят в 20-50 на СТБ 7 октября. В первых сериях главная героиня узнает, что ее возлюбленному грозит опасность, и у нее 12 дней, чтобы спасти его. Пробуждается ее дар предвидения.

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Смотрящая вдаль 1 серия, 2 серия - описание что было в сериале

Анна человек редкой душевной красоты. Судьба выделила ее среди простых смертных одарив уникальной способностью - предсказать будущее. Сначала девушка не знала, как воспринимать этот талант, как благодарность или проклятие. Ведь не всегда хочется знать, что тебя ждет впереди, особенно если это неприятные события. Героине пришлось серьезно подойти к вопросу своего дара и научиться уживаться с ним. Время идет, Анна подросла, стала еще краше. Она встретила свое счастье - Александра и скоро влюбленные планируют сыграть шумную свадьбу. Но накануне веселого мероприятия невеста узнает, что ее жених арестован.

Молодому человеку инкриминируется перевозка наркотических веществ в крупных размерах. Саша утверждает, что невиновен и убегает из-под стражи, чтобы доказать свою невиновность. Женщина не находит себе места, она в отчаянии, потому что четко видит, что произойдет дальше. Сашу убивают, но она не может разглядеть лицо убийцы. У нее очень мало времени, чтобы помочь своему любимому. И тогда она обращается к другу детства Алексею, который служит в полиции. Мужчина обещает свое содействие в этом запутанном деле и отправляется вместе с ней в путь.

Смотрящая вдаль смотреть онлайн 1 серию 2 серию - 07-10-2019:

Новые серии Смотрящая вдаль 2019 выходят с понедельника по четверг в 20-50.