Папик 2019: сколько всего серий и как смотреть сериал 1+1

Папик: список серий и актеры / 1+1

Новый сериал Папик вышел на экраны 2 декабря. Новое творение Студии Квартал 95 уже смело называют "убийцей Сватов" на ТВ, и украинцы начали разыскивать для себя - сколько серий в сериале Папик, как его смотреть онлайн, и кто же сыграл в нем.

Новый сериал рассказывает вполне о семейных ценностях, только в отличии от Сватов, с которыми некоторые его сравнили, он обращен на то, как люди из низшего социального слоя начинаю жить, когда даром им на голову сваливается богатство (спойлер).

Сериал Папик список серий и график выхода

Сериал Папик официально получил 16 серий - они все будут показаны с 2 по 13 декабря, и будут выходит по 2 серии в день по будням кроме пятницы.

Папик 1 серия - 2 декабря - 21:45

Папик 2 серия - 2 декабря - 22: 20

Папик 3 серия - 3 декабря - 21:45

Папик 4 серия - 3 декабря - 22: 20

Папик 5 серия - 4 декабря - 21:45

Папик 6 серия - 4 декабря - 22: 20

Папик 7 серия - 5 декабря - 21:45

Папик 8 серия - 5 декабря - 22: 20

Папик 9 серия - 9 декабря - 21:45

Папик 10 серия - 10 декабря - 22: 20

Папик 11 серия - 10 декабря - 21:45

Папик 12 серия - 11 декабря - 22: 20

Папик 13 серия - 12 декабря - 21:45

Папик 14 серия - 12декабря - 22: 20

Папик 15 серия - 13 декабря - 21:45

Папик 16 серия - 13 декабря - 22: 20

Сериал Папик сюжет

В Папике актер-пенсионер, который не особо что-то заработал за свою жизнь, и живет в селе пересекается с тусовщицей и охотницей на "богатеньних буратин", которая ошибочно принимает его за свою цель. По ходу сюжета Александр и Лиза понимают свои ошибки, "спеваются", добывают себе состояние, но при этом контраст поведения бедный-богатый остается. Тем более, что Александр - довольно-таки ортодоксальный мужчина, и вначале показан и вовсе как просто ругливый старик.

Сериал Папик актеры и роли

Дарья Петрожицька - Лиза

Станислав Боклан - Александр

Эльдар Кабиров

Олеся Жураковская

Сергей Сипливый

Екатерина Кистень

Вера Кобзарь

Михаил Кукуюк

Алексей Кирющенко

Наталья Кленина

Кроме того, в первых двух сериях появляется Михаил Кукуюк, известный по Свингерах.

В остальном же в сериале появляются кварталовцы и некоторые актеры из Сватов и других проектов Студии Квартал 95.

Папик смотреть онлайн трейлер нового сериала 1+1:

Все новые серии Папика выходят с понедельника по четверг в 21:45 на 1+1. Их также можно смотреть на сайте Главред.