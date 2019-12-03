Вампирские Войны 2019: актеры, сюжет, дата выхода и трейлер

Вампирские войны 2019 / Netflix

Новый сериал от Netflix Вампирские войны выходит на экраны уже 5 декабря, и все с затаенным дыханием ожидают выхода проекта, в котором сыграли знаменитые актеры.

Что будет в сериале Вампирские войны, и кто сыграл в сериале - рассказываем в материале.

Продюсером и главным героем сериала Вампирские войны выступил Йен Сомерхолдер, который сыграл Деймона в сериале Дневники Вампира. Он сумел позитивно повлиять на подбор актеров для своего проекта. К слову, в список актеров попала и его жена Никки Рид.

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В сериале также сыграли Эдриан Холмс, Питер Аутербридж, Кайл Брейткопф, Джеки Лаи и Кимберли-Сью Мюррэй.

Вампирские войны 2019 сюжет и список серий

Всего в сериале будет 10 серий по 50 минут - традиционная форма для Netflix. Пока что точно неизвестно, будет ли запущен 2 сезон, или это будет просто мини-сериал.

По сюжету сериала Вампирские войны (V-Wars) в мире начинаются "заболевания" странным "вирусом", из-за которого люди становятся вампирами. Доктор Лютер Суонн пытается разобраться в происходящем, но постепенно оказывается, что его лучший друг Майкл Фэйн - не просто один из вампиров, а какой-то их руководитель, с которым у Лютера начинается противостояние.

Вампирские войны смотреть онлайн трейлер на Netflix:

Ранее назвали дату выхода сразу всех серий 1 сезона сериала Ведьмак 2019 от Netflix.